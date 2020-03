A vous, Apple, de nous avoir donné quelque chose à sourire cette semaine

Ça a été une semaine vraiment merdique. En fait, ça commence à se sentir comme une année vraiment terrible. Où que vous allumiez Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ou ailleurs, tout ce dont vous pouvez vraiment espérer entendre parler est la pandémie de coronavirus.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé vendredi qu’il prenait les prochaines mesures pour renforcer la distanciation sociale en fermant des pubs, des restaurants, des bars, des clubs, des gymnases et des centres de loisirs. Les rapports les plus récents indiquent qu’un Américain sur cinq se retrouvera bientôt sous un ordre de “rester à la maison”, mesures déjà en vigueur dans le Connecticut, le New Jersey, l’Illinois et la Californie. En Europe, l’Italie se retrouve plus durement touchée que la Chine, l’Espagne étant loin derrière.

Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas directement touchés par la maladie, l’impact est toujours énorme. Beaucoup se sont retrouvés sans travail. Ceux qui ont la chance de conserver leur emploi sont invités à travailler à domicile de manière isolée, souvent pour la première fois. Ce sont des moments difficiles, difficiles, mais cela ne devrait pas, et n’a pas besoin d’être une fatalité.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Au milieu du chaos de la semaine, Apple nous a donné un aperçu de la vie normale. Un seul scintillement, nous rappelant que la vie sous quelque forme qu’elle se trouve maintenant doit continuer. Et oh mon garçon, c’était agréable de passer même quelques heures à penser aux processeurs, aux scanners LiDAR, à la vidéo 4K, au Magic Keyboard et au superbe nouveau silicone Surf Blue d’Apple. Voici Apple, pour nous avoir donné quelque chose à sourire cette semaine.

Nouveaux produits

Au cas où vous l’auriez manqué, plus tôt cette semaine, Apple a annoncé quelques nouveaux produits, un léger rafraîchissement pour un vieil ami et de nouveaux accessoires très chauds.

Le premier était le tout nouveau MacBook Air d’Apple. Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré:

Apple a mis à jour aujourd’hui le MacBook Air, l’ordinateur portable le plus apprécié au monde, avec des performances plus rapides, le nouveau clavier magique, deux fois plus d’espace de stockage et un nouveau prix inférieur de 999 $ et 899 $ pour l’éducation. Le nouveau MacBook Air offre des performances CPU jusqu’à deux fois plus rapides et des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides, permettant aux clients de parcourir les activités quotidiennes et de jouer à plus de jeux.

C’est vrai, le MacBook Air est maintenant plus puissant que jamais. En fait, les premiers scores d’analyse comparative semblent suggérer qu’il pourrait être jusqu’à 75% plus rapide que son prédécesseur. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur le nouveau MacBook Air, alors nous avons beaucoup de contenu formidable pour vous, à commencer par notre guide “ Tout ce que vous devez savoir ” et notre guide d’achat pour ceux d’entre vous qui choisissent entre le MacBook Pro et le MacBook Air ..

Le MacBook Air a toujours été génial. Il a fière allure, est mince, léger et ultra-portable. Les améliorations sous le capot en font une option encore plus viable pour les étudiants et les créatifs en déplacement. Oh, et avons-nous mentionné que le clavier papillon a disparu? Votre nouveau MacBook Air arborera également un nouveau clavier magique brillant comme celui d’Apple a fait ses débuts dans son MacBook Pro 16 pouces.

Clavier magique

MacBook Air (2020)

Apple a finalement réparé le clavier.

Avec un processeur plus rapide, beaucoup plus de stockage et le nouveau mécanisme de ciseaux Magic Keyboard, c’est le MacBook Air que vous attendiez depuis des années.

Vint ensuite le tout nouvel iPad Pro d’Apple (photo).

Il a une multitude de nouvelles fonctionnalités brillantes, y compris un scanner LiDAR de l’ère spatiale (littéralement) pour des capacités AR améliorées, et la prise en charge du trackpad et de la souris grâce à iOS 13.4. Pour l’accompagner, Apple a annoncé son nouveau clavier magique premium avec trackpad intégré. Extrait du communiqué de presse:

Avec iPadOS 13.4, Apple apporte la prise en charge du trackpad à l’iPad, offrant aux clients une toute nouvelle façon d’interagir avec leur iPad. Plutôt que de copier l’expérience depuis macOS, le support du trackpad a été complètement repensé pour iPad. Lorsque les utilisateurs déplacent leur doigt sur le trackpad, le pointeur se transforme avec élégance pour mettre en évidence les éléments de l’interface utilisateur. Les gestes multi-touch sur le trackpad permettent de naviguer rapidement et facilement dans tout le système sans que les utilisateurs ne lèvent la main.

Ne vous y trompez pas, l’introduction du support du trackpad sur l’iPad est une étape massive pour Apple. Vous pouvez en savoir plus sur nos réflexions sur le nouveau Magic Keyboard et Trackpad de l’iPad ici.

LiDAR pour la vie

iPad Pro (2020)

Un appareil photo iPad qui est maintenant aussi bon qu’un iPhone.

L’iPad Pro 2020 dispose d’un processeur plus rapide, d’un système de caméra avancé, d’un scanner LiDAR pour AR et d’une prise en charge d’une véritable expérience de curseur avec le Magic Keyboard with Trackpad.

Silencieusement, Apple a également annoncé une mise à jour pour les anciens fidèles, le Mac Mini, qui vient maintenant avec une capacité de stockage doublée par rapport aux modèles précédents:

Les configurations standard de Mac mini sont désormais livrées avec une capacité de stockage double. La configuration à 799 $ est désormais livrée en standard avec 256 Go, tandis que la configuration à 1099 $ comprend 512 Go de stockage, et chaque Mac mini est fabriqué à 100% en aluminium recyclé.

Et enfin, Apple a annoncé une gamme impressionnante de nouveaux bracelets et étuis Apple Watch pour iPhone 11, y compris trois superbes nouvelles couleurs, Catcus, Pamplemousse et mon préféré, Surf Blue. Les nouveaux designs époustouflants d’Apple ont été une tranche de vie, de couleurs et de joie bien méritée pendant une semaine de nouvelles intenses et dévastatrices.

Il serait assez facile, et peut-être justifié, d’affirmer que l’importance d’un nouvel iPad Pro, d’un étui pour iPhone ou d’un bracelet de montre pâlit à un moment où le monde fait face à une pandémie mondiale sans précédent dans la plupart de nos vies. Il peut sembler futile de suggérer à certains au milieu du chaos qu’en quelque sorte, un nouveau MacBook est une lueur d’espoir pendant un grave ralentissement économique. Je ne serais jamais aussi désinvolte que de dire “bien sûr, il y a une pandémie mondiale en cours, mais bon sang, regardez ce nouvel iPad”. Pourtant, Apple mérite le mérite d’avoir lancé de nouveaux produits dans cette tourmente.

Apple aurait pu facilement choisir de retarder la sortie de tout ou partie de ces produits, invoquant des problèmes de chaîne d’approvisionnement ou des conditions de marché peu favorables. Il aurait pu attendre que ses magasins soient ouverts pour maximiser les revenus et l’excitation, mais il ne l’a pas fait. La décision d’Apple de poursuivre ses lancements de produits est un petit mais puissant rappel que la vie doit et continuera pendant ces moments difficiles. En fait, le crédit doit aller à toutes les grandes entreprises et entreprises qui essaient de faire leur part en ce moment, que ce soit par le biais de services améliorés, de conseils utiles, d’un approvisionnement accru, ou peut-être prenant la décision incroyablement difficile et désintéressée de mettre leurs opérations en attente. Non seulement l’effort collectif de chacun facilite-t-il tout un peu en ce moment, mais il nous rappelle également que les choses finiront par revenir à la normale. Pour ma part, je suis vraiment reconnaissant pour cela.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.