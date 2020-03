Abonnement aux actualités sans publicité Scroll masque désormais la barre d’outils disgracieuse par défaut (mise à jour: mode sombre AMP)

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Scroll (où êtes-vous allé?), C’est ce service astucieux qui supprime les publicités de 300 de vos sites d’actualités préférés, y compris Android Police. Bien que le service soit assez jeune, ses développeurs ont rapidement mis en œuvre les changements que les lecteurs imploraient. Dans la dernière mise à jour, la barre de défilement disgracieuse le long du bord inférieur de l’application n’est plus activée par défaut lors de la lecture du contenu.

La barre de défilement au bas de l’écran – bien qu’utile avec sa capacité à lire les articles à haute voix – qui occupait auparavant une partie importante de l’affichage immobilier a été soigneusement cachée derrière un onglet de défilement pratique. Pour invoquer la barre, appuyez simplement sur l’icône dans le coin inférieur droit de l’écran et elle glissera. Pour ranger à nouveau la barre, appuyez sur le «X».

Il y a cependant un petit problème avec cette fonctionnalité. La barre coulissante ne fonctionne pas actuellement sur la version AMP des articles, mais cela serait en cours de développement.

Si vous souhaitez avoir une expérience de lecture sans publicité tout en prenant en charge Android Police et d’autres sites d’actualités majeurs, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours ici. Une fois activé, vous pouvez lire le contenu sans publicité dans le navigateur de votre choix ou via l’application Scroll. Une fois votre essai terminé, les membres fondateurs (c’est vous) paieront à Scroll un maigre 2,49 $ par mois (50% de réduction sur le prix total) pendant les six premiers mois pour garder le contenu exempt de publicités.

Après avoir déployé notre thème sombre au début du mois, beaucoup d’entre vous ont demandé quand la barre de défilement correspondrait au thème. Vous serez heureux d’apprendre que Scroll déploie désormais le support du mode sombre, donc si vous ne l’avez pas déjà, vous devriez bientôt.

Ça a l’air assez chic.

Encore une mise à jour: le mode sombre de la barre de défilement fonctionne désormais avec la version AMP de notre site. Plus de barre blanche aveuglante sur notre joli thème sombre.