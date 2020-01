Abonnement de 12 mois à PlayStation Plus: 44,99 $ – .

Nous ne savons pas comment ni pourquoi Amazon a ramené son accord fou du Black Friday qui a réduit les codes numériques d’abonnement de 12 mois à 60 $ à seulement 44,99 $, mais nous ne nous plaignons certainement pas non plus. Les abonnements PS Plus ne sont presque jamais mis en vente en dehors des grands événements de vente comme le Black Friday ou le Prime Day, donc cet accord est extrêmement rare. C’est également l’occasion de vous préparer pour les années à venir – les codes d’abonnement PlayStation Plus sont empilables, vous pouvez donc en acheter deux ou trois dès maintenant avec une remise et ajouter deux ou trois ans à votre solde PS Plus actuel. Heck, vous pouvez ajouter cinq ans si vous le souhaitez! Avec la PlayStation 4 écrasant la Xbox One et la nouvelle PS5 à venir pour continuer la tendance, c’est le moment idéal pour verrouiller votre abonnement à un rabais de 20%.

Voici quelques informations importantes sur la page du produit:

12 mois – Jouez toute l’année

Permet le multijoueur en ligne sur PS4, vous pouvez donc jouer à des jeux en ligne avec des amis

Jeux PlayStation 4 GRATUITS chaque mois

Accès aux ventes et remises exclusives sur le PlayStation Store

