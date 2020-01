Abonnés à Apple TV +: plus que Hulu et (pour l’instant) Disney +

Apple a été plutôt timide quant au nombre d’abonnés à Apple TV +, mais une société d’analyse citée par le Wall Street Journal estime le nombre pour le dernier trimestre 2019 à 33,6 millions.

C’est plus que Hulu et, pour le moment, plus que Disney +…

Apple n’a pas donné grand-chose, affirmant seulement que l’entreprise était «ravie» de son adoption. Le Hollywood Reporter et Variety ont déclaré qu’il y avait des «millions» de téléspectateurs au cours des trois premiers jours, mais c’est autant que nous l’avons entendu jusqu’à présent.

Cependant, le Wall Street Journal publie un rapport qui évalue à 33,6 millions d’abonnés, contre 31,8 millions pour Hulu et 23,2 millions pour Disney +.

Bien sûr, les concurrents ne manqueraient pas de souligner que la grande majorité des abonnés Apple TV + bénéficieront de l’essai gratuit d’un an fourni avec l’achat de tout iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ou Mac acheté après le 10 septembre. , 2019. Il reste à voir combien d’entre eux continueront leurs abonnements une fois cet essai gratuit expiré.

Disney + a également été lancé au milieu du trimestre, de sorte que ses chiffres augmenteront ce trimestre – et à nouveau au deuxième trimestre lorsque le service sera mis en service en Europe.

Mais je suis d’accord avec la position du commentateur Apple John Gruber.

Si cela est encore proche de la précision, je dirais que l’Apple TV + est un succès retentissant. Oui, bien sûr, la plupart de ces clients l’utilisent gratuitement pendant la première année. Mais c’est le but de cette promotion “Achetez n’importe quel appareil Apple, obtenez une année gratuite de TV +”. Apple veut que les gens en profitent – c’est la réponse à la question de savoir comment lancer un service de streaming payant sans autre contenu que 11 émissions originales. Faites d’Apple TV + une habitude maintenant, soyez payé plus tard. Apple peut se permettre d’être patient.

Je suis curieux de savoir combien de personnes éligibles pour TV + le savent et je me rends compte à quel point l’application Apple TV permet de démarrer votre abonnement gratuit pendant un an. Apparemment, beaucoup.

Si vous êtes admissible à l’essai gratuit d’un an mais que vous ne l’avez pas encore accepté, vous n’avez que 90 jours à compter de la date d’achat de l’appareil éligible, vous devrez donc peut-être agir rapidement.

