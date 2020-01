AC Podcast # 456: rumeurs S20 et Pixel; Loi USB-C; Steam sur Chromebooks

Ara Waggoner, Jerry Hildenbrand et Daniel Bader sont ici avec un déluge de Galaxy S20 et plus de rumeurs de modèles de milieu de gamme Pixel 4. Ils discutent également du téléphone OnePlus Concept One et de sa caméra invisible.

L’UE envisage une législation qui rendrait obligatoire l’inclusion de ports USB-C sur tous les smartphones. Enfin, le gang discute du support officiel de Steam sur les Chromebooks.

