AC Podcast 457: Apple contre Google contre le cryptage; Sonos; Partage à proximité

C’est un équilibre précaire entre la sécurité, la confidentialité et la commodité. Un rapport de . selon lequel Apple a abandonné les plans de chiffrement de bout en bout des sauvegardes iCloud après que le FBI s’est plaint aide à encadrer une conversation entre Jerry Hildenbrand, Andrew Martonik et Daniel Bader sur les différences d’approche entre les stratégies de sauvegarde iOS et Android. Des cibles de piratage de grande valeur telles que Jeff Bezos mettent également en évidence des failles de sécurité.

L’équipage discute également du jeu de dents contre Sonos concernant l’utilisation de produits hérités avec des appareils plus récents. Enfin, ils examinent une fuite du concurrent d’Android à AirDrop: Sharing à proximité.

