AC Podcast 458: fuites et rumeurs sur le Galaxy S20; Gaufres Huawei

Le Galaxy S20 de Samsung sera officiellement annoncé bientôt, mais il y a beaucoup de rumeurs et de fuites pour aiguiser notre appétit. Un dirigeant de Huawei a déclaré que la société ne recommencerait jamais à utiliser les applications Google sur ses téléphones. La société est revenue sur cette déclaration depuis, mais elle soulève une excellente question: Google a-t-il plus besoin des fabricants de téléphones que des fabricants de téléphones?

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Google Play Musique: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio

Liens:

Le Galaxy S20 pourrait être mon prochain téléphone si Samsung pouvait réparer ses caméras

Le Galaxy S20 sortira le 6 mars

Samsung Galaxy S20: actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs concernant le Galaxy S11!

Samsung One UI 2 Review: les meilleures (et les pires) fonctionnalités d’Android 10

Huawei dit qu’il ne reviendra plus jamais à utiliser les applications Google sur ses téléphones [Update: Actually, not true]

Sponsors:

Thrifter.com: toutes les meilleures offres d’Amazon, Best Buy et plus encore, organisées avec soin et constamment mises à jour.