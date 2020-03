Être exclusif

Les Galaxy S20 et Z Flip bénéficient des fonctionnalités exclusives de votre téléphone de Microsoft



Avec la dernière version d’aperçu de Windows 10, les utilisateurs de Samsung Galaxy S20 et Z Flip auront des fonctionnalités plus exclusives de votre téléphone, telles que le copier-coller multiplateforme, la prise en charge de la messagerie RCS et une option pour noircir votre écran pour économiser la batterie.