Accédez à 50 000 $ de prime WordPress pour 19,99 $ avec Storeshock

WordPress a révolutionné le monde du développement Web. Toute personne ayant une vision peut désormais construire un beau site web en utilisant uniquement des modèles, des images et des plugins. Pour trouver les thèmes ou plugins parfaits, ne cherchez pas plus loin que Storeshock.

Storehock WordPress Themes and Elements vous donne un accès illimité à 50 000 $ de thèmes, plugins et modèles WordPress premium. En ce moment, un abonnement d’un an est disponible pour seulement 19,99 $ chez Tech Deals.

Vous pouvez assembler votre site en quelques minutes en utilisant un large éventail de thèmes WordPress différents. Ils sont tous les mieux notés et faciles à utiliser, vous n’avez donc pas besoin d’expérience pour commencer.

Plus de 1 000 thèmes, plugins et modèles.

Il existe plus de 1 000 thèmes, plugins et modèles parmi lesquels choisir. Vous pourrez rechercher rapidement et facilement le thème Storeshock idéal selon que vous créez un site professionnel, un blog, une boutique en ligne ou tout autre type de site.

Vous profiterez également d’une large gamme de outils de développement utiles tels que les générateurs de pages par glisser-déposer, les filtres de couleur intégrés et les options de superposition qui réduiront considérablement votre temps de création.

Un abonnement d’un an à Storeshock est proposé pour seulement 19,99 $, en baisse par rapport au prix de détail habituel de 99 $. Des économies encore plus importantes peuvent être abonnement à vie à seulement 59 $.

