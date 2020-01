Accédez à n’importe quel compte avec QuickBooks Pro Mastery

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme en comptabilité pour gérer les finances de l’entreprise effectivement. Cependant, il est assez difficile de partir de zéro et d’espérer pour le mieux. Que vous recherchiez un changement de carrière ou si vous voulez simplement économiser sur les frais de comptabilité de votre propre entreprise, vous pouvez acheter le pack de maîtrise QuickBooks Pro 2020 dès maintenant et commencer à apprendre rapidement.

Ce kit de formation pratique contient 22 heures de contenu et 246 modules dans un package adapté aux débutants. Il vous fait découvrir les bases de QuickBooks en apprenant à naviguer dans l’interfaceet décompose le reste de la courbe d’apprentissage en leçons de la taille d’une bouchée. Si vous avez déjà une certaine expérience avec le logiciel de comptabilité largement utilisé, vous pouvez choisir de passez aux leçons plus avancées.

Après avoir appris à vous familiariser avec QuickBooks, il est temps d’entrer dans le vif du sujet de la comptabilité. Vous pouvez maîtriser l’art de création de factures et payer les factures ou bons de commande. Si vous êtes un gestionnaire de compte artistique, vous pouvez également apprendre à créer des rapports visualiser vos données pour les présentations.

Aperçu de QuickBooks Pro Mastery:

Familiarisez-vous avec l’interface QuickBooks 2020.Configurez vos préférences en fonction de votre entreprise.Créez des factures et payez des factures ou des bons de commande.Créez de superbes rapports qui visualisent les données financières de votre entreprise.Travaillez avec des rappels de paiement automatisés.

Le pack de maîtrise QuickBooks Pro 2020 a un valeur au détail de 450 $, mais vous pouvez le saisir dès maintenant pour seulement 29,99 $. Pensez à l’argent que vous pourriez économiser en gérant vos propres comptes, ou vous pourriez même le transformer en votre propre entreprise et gérer des comptes pour d’autres entreprises.

Quoi qu’il en soit, l’accord ne durera pas très longtemps, alors vérifiez les détails via le widget ci-dessous.

29, 99 $

Maîtrise QuickBooks Pro 2020

Économisez 420,01 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.