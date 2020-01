Accessoires de jeu mobiles dont chaque joueur a besoin

Que vous soyez amateur de randonnée, de jeu, de photographie ou de pilotage de drone – commencer et prendre les bonnes décisions en matière d’équipement peut être un investissement sérieux. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer, surtout si vous êtes nouveau dans le hobby. C’est là qu’AA Essentials entre en jeu. Cette nouvelle série Android Authority présente différents experts de notre équipe qui discutent de leurs recommandations pour l’équipement dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience.

Les téléphones sont de nos jours plus puissants que jamais, et nulle part cette puissance n’est ressentie plus intensément que les jeux. Que vous souhaitiez devenir un joueur professionnel PUBG Mobile ou que vous souhaitiez simplement faire passer votre passe-temps de jeu mobile au niveau supérieur, il existe toutes sortes d’accessoires qui vous permettent d’élever l’expérience.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’état du jeu mobile, les grands jeux mobiles comme COD Mobile, PUBG Mobile et même Minecraft prennent en charge les contrôleurs qui le rendent beaucoup plus amusant et précis à jouer en déplacement. Outre les contrôleurs, il existe des accessoires de jeu mobiles tels que des écouteurs, des banques d’alimentation, des clips téléphoniques, et plus encore qui vous feront oublier les jours où vous deviez vous asseoir à un bureau pour jouer.

Sans plus tarder, voici les accessoires de jeux mobiles recommandés par Android Authority.

Téléphones de jeu

Le premier élément essentiel et le plus évident pour tout joueur mobile est un smartphone puissant. Alors que devrais-tu chercher? En général, vous voulez que le processeur le plus récent et le plus performant soit associé à une quantité saine de RAM et à suffisamment d’espace de stockage pour les jeux avec des fichiers de grande taille. Les autres écrans agréables sont de grands écrans à taux de rafraîchissement élevé et une grande batterie avec des capacités de charge rapide.

Alors que la plupart des téléphones phares actuels offrent plus de puissance que nécessaire pour traverser les jeux, certains téléphones de jeux spécialisés ont des fonctionnalités conçues pour les joueurs. Ceux-ci incluent des écrans à 90 ou 120 Hz, un refroidissement actif, une mémoire plus rapide, d’énormes batteries et des ajouts matériels comme des boutons d’épaule. En règle générale, cela s’accompagne d’autres compromis (généralement des performances de caméra faibles), mais il existe des modèles de jeu pour toutes les gammes de prix.

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’un téléphone de jeu pour obtenir des performances de premier ordre et, si vous êtes prêt à payer pour cela, vous pouvez obtenir un téléphone sans compromis. Voici nos meilleurs choix, par ordre de prix: le Samsung Galaxy Note 10 Plus, l’Asus ROG Phone 2, le LG G8X ThinQ et le Nubia Red Magic 3S.

Samsung Galaxy Note 10 Plus Le choix complet

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus a vraiment tout: de superbes spécifications, un écran géant et une excellente configuration à trois caméras. De plus, le stylet S-Pen inclus est parfait pour les jeux mobiles qui nécessitent une frappe ou un balayage de précision.

Asus ROG Phone 2 Le téléphone de rêve de chaque joueur

L’Asus ROG Phone 2 est le roi des téléphones de jeu dédiés en raison de spécifications haut de gamme, de boutons d’épaule et d’un grand écran de 120 Hz. Il dispose également d’un écosystème robuste d’accessoires de jeu mobile, qui est inégalé par tous les autres smartphones.

LG G8X ThinQ Deux écrans pour le prix d’un

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un téléphone de jeu, le LG G8X ThinQ possède une caractéristique qui le rend parfait pour les jeux mobiles: deux écrans. Comme une Nintendo DS, il s’ouvre pour révéler deux écrans, et dispose d’une variété de fonctionnalités pour prendre en charge les jeux rétro et plus encore.

Nubia Red Magic 3S Gaming à petit budget

Le Nubia Red Magic 3S prouve que vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un excellent téléphone de jeu. Il a des spécifications haut de gamme, ainsi que des boutons d’épaule capacitifs qui sont parfaits pour les titres FPS comme COD Mobile et Fortnite.

Manettes de jeu mobiles

Une fois que vous avez un appareil capable, il est temps de regarder les manettes de jeu mobiles. Il existe une multitude d’options, y compris des contrôleurs Bluetooth standard comme le contrôleur Xbox One et des conceptions spécifiques aux mobiles comme le Razer Junglecat.

Il convient de noter que certains accessoires sont spécifiques à certains téléphones. Le meilleur exemple de cela est l’Asus ROG Phone 2, qui a une tonne d’accessoires qui améliorent l’expérience de jeu mobile. Ceux-ci incluent des manettes de jeu de style Nintendo Switch, un deuxième écran de style Nintendo DS, un refroidissement actif, etc.

Si vous ne disposez pas d’un Asus ROG Phone 2, il y a encore beaucoup d’options. Voici quelques-uns de nos manettes de jeu mobiles préférées: Razer Raiju, SteelSeries Stratus Duo, Razer Junglecat et 8BITDO SN30.

Razer Raiju Mobile Le meilleur que l’argent puisse acheter

Si l’argent n’est pas un objet, le Razer Raiju Mobile est le contrôleur de jeu mobile ultime. Il s’agit d’une offre vraiment premium spécialement conçue pour être utilisée avec les smartphones. D’autres marques ont copié ce design, mais aucune ne peut correspondre en termes de qualité.

SteelSeries Stratus Duo Pour à la maison et en déplacement

Le SteelSeries Stratus Duo n’a pas tous les mêmes cloches et sifflets que le Razer Raiju, mais c’est un contrôleur capable que vous pouvez également utiliser avec votre PC ou Mac. Assurez-vous de saisir le clip du smartphone, qui convient aux téléphones jusqu’à 6,5 pouces.

Razer Junglecat Le contrôleur de type Switch pour tout le monde

Si vous ne voulez pas transporter un contrôleur complet, le plus petit Razer Junglecat pourrait être un meilleur ajustement. Il ressemble et fonctionne comme des contrôleurs Nintendo Switch et se clipse sur les côtés de votre téléphone.

8BITDO SN30 Le choix du joueur rétro

En ce qui concerne les jeux rétro, il n’y a pas de meilleure manette de jeu que le contrôleur SNES classique. Le 8BITDO SN30 est exactement cela, mais avec Bluetooth. Chaque joueur rétro a besoin de cette manette dans sa vie, croyez-moi.

Casque de jeu mobile

Le prochain accessoire de jeu mobile majeur que vous devriez acheter est un casque décent. Avec la prise casque passant rapidement le chemin du dodo, vous feriez mieux d’investir dans un casque Bluetooth ou un casque USB-C. Nous nous en tiendrons ici aux options Bluetooth et sans fil (bien que la plupart aient également des connecteurs 3,5 mm), car les écouteurs USB-C ne fournissent toujours pas de performances adéquates.

Nous avons également inclus à la fois des casques (en mettant l’accent sur le microphone) et des écouteurs standard. Si vous jouez à des jeux multijoueurs comme PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, vous voudrez un moyen de communiquer avec vos coéquipiers. Si vous êtes plutôt un joueur solo, l’achat d’un excellent casque vous aidera vraiment à créer une immersion, même dans un bus ou un train bruyant.

Audeze Mobius Le seul casque dont vous aurez besoin

Sans aucun doute, le meilleur casque de jeu sur le marché est l’Audeze Mobius avec un son 3D incroyablement immersif. En plus du son stellaire des pilotes planaires, ils abandonnent l’esthétique typique du joueur LED pour quelque chose que vous ne vous sentirez pas gêné de porter dans la rue.

SteelSeries Arctis 1 Audio sans perte et à faible latence sans fil

Si vous recherchez un casque à utiliser avec votre téléphone, votre Nintendo Switch et d’autres consoles, le SteelSeries Arctis 1 Wireless est un excellent choix qui ne fera pas sauter la banque. Il dispose d’un dongle USB-C pour un son sans perte et à faible latence sur pratiquement n’importe quel appareil.

Sony WH-1000XM3 Les champions de l’ANC

Pour jouer dans des endroits bruyants, investir dans des écouteurs avec suppression active du bruit en vaut la peine. Les écouteurs WH-1000XM3 de Sony sont les meilleurs du marché et sont parfaits pour les jeux, la musique, les podcasts ou littéralement tout ce que vous pouvez leur lancer.

Anker Soundcore Vortex Excellent son à petit budget

Pour les plus soucieux de leur budget, l’Anker Soundcore Vortex présente une excellente valeur. Ils sont confortables et offrent une grande autonomie de batterie, un son et une connectivité. À environ 50 $, c’est beaucoup pour votre argent.

Banques de puissance

Le jeu est l’une des tâches les plus exigeantes que vous pouvez faire sur votre smartphone, et manquer de jus peut réduire vos sessions de jeu si vous n’avez pas de prise à proximité. Étant donné que le jeu mobile est, eh bien, mobile, les chances de ne pas avoir de chargeur branché pendant que le jeu est assez élevé.

C’est pourquoi vous devez toujours transporter une batterie externe pour augmenter rapidement la durée de vie de la batterie. Ceux-ci sont de toutes formes et tailles (y compris ceux énormes pour les ordinateurs portables), mais voici quelques-uns qui ne prendront pas trop de place dans votre sac (ou n’en retireront pas un gros morceau de votre portefeuille).

ZMI PowerPack 10K USB-C Une banque d’alimentation polyvalente attrayante

Cette banque d’alimentation de 10 000 mAh a suffisamment de jus pour plusieurs charges pendant vos déplacements. Il présente également une finition luxueuse et sert de concentrateur USB si vous le connectez à votre ordinateur.

Chargeur sans fil Samsung Continuez à jouer sans fil

Ce chargeur est un peu cher pour sa capacité de 10000 mAh, mais il le compense avec des capacités de charge sans fil. Cela signifie que vous pouvez charger votre téléphone sans débrancher votre casque USB-C, votre manette ou tout autre accessoire filaire.

Crave PowerPack 50,000mAh Mobile charges pendant des jours

Notre choix final est une bête absolue, avec suffisamment de jus pour alimenter votre téléphone, ordinateur portable et autres appareils électroniques pendant des jours. Sa batterie de 50 000 mAh est idéale pour le camping ou les longues périodes loin de l’électricité, mais sachez qu’elle est grande et lourde.

Autres accessoires de jeux mobiles

Il existe toutes sortes d’autres accessoires qui peuvent être utiles lorsque vous jouez sur des appareils mobiles. Un exemple évident est un boîtier de batterie, qui peut prolonger la durée de vie de votre batterie comme une batterie externe. Le modèle dont vous avez besoin dépend de votre téléphone. mais certaines marques sont meilleures que d’autres.

En dehors de cela, voici quelques produits supplémentaires qui peuvent améliorer votre expérience de jeu mobile.

Google Stadia Premiere Edition Un aperçu de l’avenir

Il n’en est encore qu’à ses débuts, mais la plate-forme de jeux en nuage de Google vous permet de diffuser des jeux de qualité PC et console sur votre smartphone. Pour l’instant, cela ne fonctionne que sur le wifi avec les téléphones Pixel, mais attendez-vous à une prise en charge étendue et à des fonctionnalités supplémentaires dans les mois à venir.

Google Chromecast Ultra Mobile gaming sur grand écran

Si vous vous retrouvez à jouer sur votre téléphone devant un grand téléviseur, pourquoi ne pas jouer directement sur ce téléviseur avec un Chromecast? Associé à un contrôleur Bluetooth, c’est un moyen fantastique de tout jouer, des jeux rétro aux classiques mobiles.

Emish déclencheurs de jeux mobiles Déclencheurs de jeux bon marché et joyeux

Si vous ne voulez pas transporter un contrôleur Bluetooth complet dans votre sac mais que vous souhaitez tout de même prendre le dessus dans PUBG ou CoD Mobile, ces déclencheurs de jeu simples feront l’affaire. Ils se fixent sur le dessus de votre téléphone pour que vous puissiez tirer et vous déplacer sans recourir à des techniques de prise en main maladroites.