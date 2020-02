Accessoires Samsung Galaxy S20: découvrez nos 8 favoris

Les smartphones Samsung Galaxy S20 viennent d’être dévoilés. Les derniers téléphones phares de Samsung incluent des processeurs puissants, beaucoup de mémoire, d’énormes améliorations de l’appareil photo et bien plus encore. Si vous prévoyez de prendre le S20 ou l’une de ses variantes, vous voudrez peut-être également envisager de prendre quelques accessoires pour aller avec votre nouveau téléphone. Certains pourraient vouloir prendre des écouteurs ou des écouteurs sans fil, et d’autres pourraient vouloir prendre un chargeur sans fil.

Il existe de nombreux accessoires Samsung Galaxy S20 parmi lesquels choisir, et nous avons nos choix pour les meilleurs que vous puissiez acheter.

Meilleurs accessoires Galaxy S20

1. Samsung Galaxy Buds Plus

Lors de l’événement Samsung Unpacked, la société a également annoncé ses nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds Plus. Ils sont le successeur des anciens Galaxy Buds et ont un design similaire. Les nouveaux écouteurs auront des fonctionnalités telles que la charge sans fil Qi et, surtout, une autonomie de 11 heures. C’est presque le double de la durée de vie de la batterie de six heures pour les anciens modèles. Vous pouvez accéder à Spotify directement depuis ces nouveaux écouteurs. Vous avez également le choix d’obtenir le Galaxy Buds Plus dans des couleurs rouges, bleues, blanches ou noires. Espérons que la qualité sonore et d’autres fonctionnalités feront oublier aux acheteurs l’absence de prise casque dans les téléphones S20.

2. Samsung Duo Pad chargeur sans fil

Si vous obtenez l’un des nouveaux smartphones Galaxy S20 et le nouveau Galaxy Buds Plus, vous voudrez un endroit central pour les charger tous les deux. Le Samsung Wireless Charger Duo Pad est l’accessoire Galaxy S20 parfait pour ce combo. Le pad permet au Galaxy S20 de charger jusqu’à 12 W sans fil, et il y a une zone dédiée pour charger votre nouveau Samsung Galaxy Buds Plus. Les voyants LED vous permettent de savoir quand les appareils sont en charge et quand ils atteignent 100%.

3. Chargeur Samsung 45W pour Galaxy S20 Ultra

Si vous achetez le membre le plus cher de la famille Galaxy S20, le S20 Ultra, vous serez heureux de savoir qu’il prend en charge une charge filaire rapide de 45 W. Les mauvaises nouvelles? Le téléphone est uniquement livré avec un chargeur filaire de 25 W dans la boîte. Afin d’obtenir l’expérience complète de 45 W, vous devrez acheter le chargeur pris en charge séparément. Il est maintenant disponible sur Amazon pour 39 $ en blanc et 50 $ en noir.

4. Samsung Galaxy Fit

Si vous voulez un appareil de fitness abordable à porter avec votre Galaxy S20, le Samsung Galaxy Fit est le choix parfait. Il a un petit écran AMOLED rectangulaire. Il dispose également d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un gyroscope et d’un accéléromètre à bord. La série Galaxy Fit fonctionne sur le système d’exploitation en temps réel. Samsung affirme que cela offrira une expérience logicielle facile à utiliser, avec prise en charge des notifications, des alarmes, des alertes de calendrier et de la météo du smartphone.

5. Samsung Galaxy Watch Active 2

Si vous voulez une véritable montre intelligente avec des fonctionnalités de fitness pour votre nouveau Galaxy S20, la Galaxy Watch Active 2 est celle qu’il vous faut. La dernière montre arbore un émetteur de fréquence cardiaque optique, un GPS intégré, une puce NFC pour Samsung Pay, un indice de résistance à l’eau de 5 ATM, ainsi qu’un indice MIL-STD-810G et une certification IP68. Il prend également en charge Bluetooth 4.2m NFC, Wi-Fi et il existe une option LTE. Malheureusement, la Galaxy Watch Active 2 n’est pas livrée avec un cadran rotatif comme les autres montres Samsung.

6. Coques et protections d’écran pour Samsung Galaxy S20

Il y a déjà un tas de coques tierces en vente pour le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Ils ont un large éventail de styles et de protections différents. Vous pouvez obtenir un étui ultra-mince comme ceux fabriqués par MNML, des étuis portefeuille en cuir comme ceux de FYY, ou les modèles de protection à double couche robustes comme ceux fabriqués par Ringke.

De nombreux protecteurs d’écran sont également disponibles, encore une fois pour les téléphones Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Ils devraient garder votre écran tactile à l’abri des rayures ou des chutes. D’autres étuis et protecteurs d’écran pour ces téléphones seront ajoutés dans les semaines et les mois à venir, et nous mettrons à jour nos listes en conséquence.

7. Cartes microSD SanDisk

La série Galaxy S20 a peut-être perdu la prise casque, mais les nouveaux téléphones prennent toujours en charge l’ajout de stockage via son emplacement pour carte microSD, jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire. Ceux fabriqués par SanDisk sont parmi nos favoris. Ils sont l’une des premières sociétés à introduire des cartes microSD avec la note A1, et ces cartes microSD de classe 10 UHS 1 sont parmi les meilleures options si vous recherchez des performances d’application rapides. Les versions 16 Go et 32 ​​Go des cartes offrent des vitesses de transfert maximales jusqu’à 98 Mo / s, tandis que les versions de stockage plus élevées, allant jusqu’à 512 Go, augmentent jusqu’à 100 Mo / s.

8. Batterie Anker PowerCore Slim 10 000 mAh

Si vous souhaitez une batterie externe pour votre S20, vous pouvez en choisir parmi des tonnes. Anker fabrique certains des meilleurs packs de batteries, y compris leur modèle PowerCore Slim 10 000 mAh. Il est conçu pour être fin et léger, vous devriez donc pouvoir l’emporter partout. Cependant, il dispose également d’une grande batterie de 10000 mAh, ce qui signifie que vous pouvez charger votre téléphone Galaxy S20 au moins deux fois avec son port USB-C.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Lequel de ces accessoires Samsung Galaxy S20 comptez-vous acheter aux côtés de ces nouveaux smartphones? Faites-le nous savoir dans les commentaires et consultez notre couverture Galaxy S20 connexe ci-dessous.

