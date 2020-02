Accessoirisez votre iPad mini avec une qualité maximale

Vous venez donc de commander (ou envisagez de commander) un tout nouvel iPad mini. Vous savez à quel point votre petite tablette est portable, efficace et fiable, mais pourquoi ne pas l’habiller pour réussir? Il existe de nombreux accessoires différents disponibles pour votre iPad Mini, il est donc difficile de savoir ce qui fonctionne vraiment et ce qui gaspille de l’argent. Voici les meilleurs accessoires disponibles pour votre iPad mini 5ème génération!

La pomme ne tombe pas loin …

Apple Smart Cover

Choix du personnel

Gardez les choses simples et gardez-les près de la source avec l’étonnant et simple Apple Smart Cover. Cet accessoire est destiné à réveiller automatiquement votre iPad mini 5 lorsque vous l’ouvrez et à l’endormir une fois qu’il est fermé.

39 $ chez Amazon

Économique et pratique

Support multi-angle portable XINKSD

Soyez attentif et gardez votre iPad stable et sécurisé à la maison ou en voyage avec l’aide du support multi-angle portable XINKSD. Il est parfait pour regarder des vidéos sur votre iPad mini 5, naviguer sur le Web ou même enregistrer vos propres vidéos.

15 $ sur Amazon

Protégé mais stylé

Housse pour tablette KIZUNA

Gardez votre iPad mini en sécurité et protégé tout en restant à la mode et élégant avec l’aide de l’étui de transport antichoc KIZUNA. Il offre une protection complète pour votre iPad mini 5, y compris un design résistant à l’eau et une pochette intérieure douce qui dissuade la saleté, la poussière et les rayures.

11 $ chez Amazon

Câbles de foudre 4 vie

Câble Anker Premium Lightning vers USB

Avec plus de 11000 avis 5 étoiles sur Amazon et largement reconnu comme l’un des meilleurs remplacements de câbles Apple Lightning, le câble Premium Lightning vers USB d’Anker est un instabuy. Ces câbles ont été testés en flexion plus de 4000 fois et promettent d’avoir une durée de vie plusieurs fois plus longue que les câbles standard.

8 $ chez Amazon

Une couche de protection supplémentaire

Protecteur d’écran en verre trempé JETech Premium

Investir dans un protecteur d’écran en verre trempé, comme le JETech Premium, est probablement votre meilleur pari lorsqu’il s’agit de sauver votre écran mini iPad de se briser sur le sol. Personne n’aime voir un écran fissuré. Il protège votre iPad Mini, tout en offrant une qualité d’écran haute réponse et haute transparence.

6 $ chez Amazon

Charge pratique à son meilleur

Station d’accueil Belkin ChargeSync Lightning Express

Gardez votre iPad mini 5 chargé et à l’abri des déversements, des éclaboussures et des dangers d’une surface plane avec la station d’accueil Belkin ChargeSync Express! Conçu avec une finition élégante en aluminium, un câble USB filaire de 4 pieds et la possibilité d’être facilement emballé et emporté avec vous, c’est l’accessoire iPad mini 5 parfait pour votre maison, votre bureau ou même votre table de chevet.

37 $ chez Amazon

Gardez-le mince et simple

Clavier ultra-mince Bluetooth Anker

Le clavier Anker Bluetooth Ultra-Slim est super léger, les touches sont silencieuses et la batterie dure plus de trois mois, avec un mode d’économie d’énergie supplémentaire au cas où vous oublieriez d’éteindre le sacré truc. Vous n’aurez pas à vous soucier de sa mort au milieu d’un papier de 6000 mots. Non seulement il est bien évalué sur Amazon (près de 5000 avis 5 étoiles!), Mais si vous avez un problème, vous bénéficiez d’une garantie de 18 mois sans souci, ainsi que d’un service client super convivial.

18 $ chez Amazon

Au revoir batterie morte

Ainope Power Bank 20000 mAh

Ajoutez une banque d’alimentation qui donne du punch à votre arsenal iPad mini 5 avec l’aide de la banque d’alimentation Ainope 20000 mAh. Il peut rapidement charger votre iPad mini lors de vos déplacements, et en cas de problème avec votre batterie portable, une garantie de remboursement de 365 jours vous couvre. Vous pouvez vous procurer la banque d’alimentation Ainope 20000 mAh dans les options de couleur noir et blanc.

35 $ ​​chez Amazon

Envelopper

Choisir et choisir les accessoires parfaits peut être délicat, mais avec tant d’options impressionnantes, il y en a au moins une sur laquelle vous penserez qu’il vaut la peine de dépenser votre pâte durement gagnée. Notre choix devrait être la Smart Cover Apple éprouvée pour son utilité simple mais parfaite.

Le câble Anker Premium Lightning vers USB pratique et peu coûteux est également un incontournable pour les utilisateurs d’iPad. De nombreux accessoires sont disponibles pour rendre votre iPad mini (2019) encore plus fantastique. Bon shopping!