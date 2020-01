Acclamé RTS Company of Heroes arrive sur iPad le 13 février

L’un des plus grands jeux de stratégie en temps réel de tous les temps, Company of Heroes, arrive sur iPad le 13 février.

Dans un communiqué de presse, le développeur Feral Interactive a déclaré:

Feral Interactive a annoncé aujourd’hui que le jeu de stratégie en temps réel Company of Heroes ™, acclamé par la critique et toujours populaire de la Seconde Guerre mondiale, sortira sur iPad le 13 février. Développé à l’origine pour Windows par Relic Entertainment, Company of Heroes pour iPad a été conçu et développé pour tablette par Feral.

Chef-d’œuvre de la simulation de guerre, Company of Heroes met les joueurs aux commandes de deux compagnies de soldats américains et les met au défi de diriger une intense campagne en escouade à partir de l’invasion du débarquement en Normandie.

Entièrement adaptée et optimisée pour la tablette, Company of Heroes dispose d’une interface utilisateur sophistiquée qui rend intuitive pour les joueurs d’exécuter des tactiques en temps réel, de s’adapter à des environnements en constante évolution et, finalement, de surmonter l’opposition féroce pour sécuriser la libération de la France.

Le jeu coûtera 13,99 $ / 13,99 £ et est disponible en pré-commande sur l’App Store maintenant!

Plus précisément, le jeu vous permet de commander à casser des entreprises de soldats américains dans une intense campagne européenne, à commencer par le jour J et l’invasion de la Normandie. Comme les autres titres de Feral, les commandes ont été optimisées pour l’affichage sur écran tactile.

Sur PC, Company of Heroes est l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Sorti à l’origine en 2006, il était le premier jeu à utiliser le label «Games for Windows».

Si cela ne suffit pas pour vous ravir, consultez la bande-annonce ci-dessous!