Accord surprise avec Echo Dot, AirPods Pro de retour en vente, 129 $ Ring Doorbell 2, plus – .

Le résumé des offres quotidiennes de dimanche est peut-être le plus impressionnant que nous ayons fait depuis longtemps, et il se caractérise par deux ventes surprises. Tout d’abord, l’Echo Dot est tombé à 29,99 $, ce qui est son prix le plus bas de 2020 jusqu’à présent. Deuxièmement, Amazon réduit en quelque sorte les AirPods Pro au prix le plus bas de tous les temps du Black Friday (commandez maintenant pour obtenir la remise et ils seront expédiés dans une semaine ou deux), ce qui est totalement inattendu. Les autres meilleures offres quotidiennes incluent aujourd’hui la rénovation de Ring Video Doorbell 2 pour seulement 129 $, le Fire TV Stick de 40 $ pour 24,99 $, le Fire TV Stick 4K de 34 $ pour 34,99 $, les AirPods 2 à un niveau record de 128,99 $, un best-seller de 50 pouces 4K Fire TV avec 11 000 notes 5 étoiles pour seulement 279,99 $, une vente d’une journée sur des sacs en cuir élégants et des journaux, une autre offre d’une journée qui vous offre un aspirateur de voiture portable de premier ordre pour 21 $ et 80 $ de rabais sur le 1 To incroyablement populaire PlayStation 4 Pro. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.