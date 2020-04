Accrochez un haut-parleur Echo Dot gratuit avec un an de SiriusXM Select en vente pour seulement 60 $

Vous cherchez des moyens de vous divertir tout en restant à l’intérieur au cours des prochaines semaines? Pour une durée limitée, Sirius a son service de streaming SiriusXM Select en vente vous donnant la chance de marquer un abonnement d’un an pour seulement 60 $! Cette offre est encore meilleure, car Sirius propose également un haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot gratuitement pour que vous puissiez écouter le service partout dans votre maison.

Une année d’accès à SiriusXM coûterait normalement un peu plus de 200 $, mais l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser plus de 140 $ sur ce coût et ajoute gratuitement l’Echo Dot – normalement évalué à 50 $ lui-même. Même si vous ne savez pas encore si vous aimez SiriusXM, cette offre vaut la peine d’être saisie, car elle revient à ne payer que 10 $ pour le service en plus du prix de l’Echo Dot.

Cela ressemble à une affaire

Abonnement de 12 mois à SiriusXM avec haut-parleur Echo Dot gratuit

SiriusXM offre un abonnement d’un an à son service de streaming Sirius Select au prix réduit de 60 $, et vous obtiendrez même un haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot gratuit dans le processus (évalué à 50 $).

60,00 $ 253,88 $ 194 $ de rabais

N’oubliez pas de mettre fin à votre abonnement une fois que six mois se sont écoulés si vous décidez que le service n’est pas pour vous. Sinon, vous resterez membre et vous devrez payer ses frais d’abonnement réguliers de 16,99 $ par mois. Si vous annulez avant six mois, des frais de résiliation anticipée seront débités de votre compte.

Le niveau SiriusXM Select est l’un des meilleurs services de streaming offerts par SiriusXM. Non seulement vous aurez accès à des chaînes d’actualités et des comédies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais vous pourrez également écouter tous les matchs de la MLB et de la NBA, les matchs de la LNH, les sports universitaires et même la couverture de la PGA Tour. Il existe des canaux dédiés à la météo et à la circulation, vous n’avez donc pas à attendre jusqu’à 5 heures pour que votre station de radio préférée s’y rende.

Vous cherchez d’autres façons de vous divertir dans le confort de votre foyer? Encore plus de services de streaming offrent des essais gratuits et un accès gratuit dès maintenant pour vous tenir occupé et informé au cours des prochaines semaines. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de Sling TV pendant 7 jours, commencer à regarder Disney + gratuitement ou profiter d’un mois de Netflix pour – vous l’aurez deviné – gratuitement. Vous pouvez trouver encore plus d’essais gratuits ici.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.