ACCUEIL Pokémon: Comment annuler l’abonnement premium

Pokémon HOME offre de nombreuses fonctionnalités impressionnantes pour vous aider à échanger dans le service à partir d’une multitude de jeux Pokémon ou pour vous aider à échanger Pokémon avec d’autres utilisateurs. Quiconque s’inscrit à un plan d’abonnement premium sera automatiquement inscrit au renouvellement de l’abonnement. Si vous avez testé l’abonnement premium et avez décidé que ce n’était pas pour vous, vous voudrez certainement l’annuler. voici comment procéder.

Comment annuler l’abonnement premium Pokémon HOME

Vous devrez annuler l’abonnement à partir de la version auprès de laquelle vous l’avez acheté. Par exemple, si vous avez acheté Pokémon HOME premium sur votre Nintendo Switch, vous ne pourrez pas annuler à partir de l’application pour smartphone Pokémon HOME. Dans ce cas, vous ne pouvez l’annuler que depuis votre Nintendo Switch.

Annuler sur votre téléphone

Annuler sur votre Nintendo Switch

Ouvert l’application mobile.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Sélectionnez le bouton hamburger en bas de l’écran.

Sélectionner Les options.

L’écran suivant vous amènera sur l’onglet Compte. Sélectionner Vérifier le plan.

Sélectionner Gérer le renouvellement du plan.

Vous serez redirigé vers l’App Store pour gérer votre abonnement. Sélectionner Annuler l’abonnement.

Annuler sur votre Nintendo Switch

Dans le menu principal du commutateur, sélectionnez Nintendo eShop.

S’il y a plusieurs comptes sur votre Switch, assurez-vous de sélectionnez le compte qui a acheté l’abonnement premium Pokémon HOME.

Sélectionnez votre icône d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran.

Faites défiler jusqu’à Vos abonnements.

Sélectionner Désactiver le renouvellement automatique sur le côté droit de l’écran. Notez que s’il ne dit pas Désactiver le renouvellement automatique, soit que vous ne vous êtes pas inscrit au renouvellement automatique, soit que le renouvellement automatique a déjà été désactivé.

Sélectionner Éteindre. Notez que la boîte vous indiquera combien de temps vous pouvez actuellement utiliser le service.

L’abonnement premium pour Pokémon HOME n’est pas pour tout le monde. Si vous ne vous prévoyez pas d’utiliser ce service si souvent, vous ne bénéficierez probablement pas beaucoup de la version payante. Il est un peu étrange que vous ne puissiez annuler votre abonnement qu’en fonction de la version du service (mobile ou Nintendo Switch) auprès de laquelle vous l’avez acheté, mais c’est comme ça que ça se passe.

