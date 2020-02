ACCUEIL Pokémon: Comment échanger des Pokémon avec d’autres joueurs

Après avoir transféré votre Pokémon sur Pokémon HOME depuis votre 3DS ou votre Nintendo Switch, le vrai plaisir peut commencer. Grand Oak veut que vous terminiez le Pokémon HOME Pokémon, et l’une des meilleures façons de le faire est d’échanger avec d’autres joueurs. Si rien d’autre, vous pourriez avoir de la chance et recevoir un Pokémon rare ou brillant via le commerce. Il existe plusieurs façons de négocier avec d’autres joueurs. Nous allons passer en revue chacune des méthodes et vous expliquer comment les appliquer.

Comment échanger des Pokémon avec d’autres joueurs dans Pokémon HOME

Tous les aspects commerciaux dans Pokémon HOME ne peuvent être complétés que dans la version mobile. Si vous ne l’avez pas déjà, téléchargez les versions iOS ou Android de votre téléphone.

Comment utiliser Wonder Trade

Cette fonctionnalité vous permet d’échanger n’importe lequel de vos Pokémon contre un Pokémon aléatoire qu’un autre joueur souhaite échanger. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir. Les utilisateurs de base ne peuvent en déposer que trois à la fois, mais les utilisateurs premium peuvent déposer jusqu’à 10 Pokémon dans Wonder Trade.

Placer des Pokémon dans Wonder Trade

. Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Wonder Box.

Appuyez sur l’un des plus des icônes sur l’écran.

Sélectionnez lequel Pokémon vous voulez échanger. J’ai un Vulpix de gazillion de quand j’étais en chasse brillante donc je vais les mettre tous dans Wonder Trade.

Sélectionner Dépôt.

Le Pokémon que vous avez choisi de déposer habitera la boîte que vous avez tapée. Continuer à remplissez les cases jusqu’à ce que vous ayez placé autant de Pokémon dans Wonder Trade que vous le souhaitez.

Asseyez-vous et attendez pour que quelqu’un échange avec vous. Vous saurez que l’échange a eu lieu lorsqu’un point d’exclamation apparaît à côté du bouton Wonder Box sur l’écran d’échange.

Si vous choisissez accidentellement le mauvais Pokémon, vous pouvez le retirer si vous vous déplacez rapidement. Premier appuyez sur le Pokémon que vous souhaitez retirer de Wonder Trade.

Sélectionner Reprendre.

Sélectionner D’accord.

Obtenir des Pokémon de Wonder Trade

Après un laps de temps suffisant, le Pokémon que vous avez déposé sera échangé contre le Pokémon d’un autre utilisateur. Voici comment récupérer votre nouveau métier.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Wonder Box.

Sélectionner un Poké Ball.

L’animation commerciale se poursuivra. Une fois cela fait, un écran apparaîtra montrant ce que vous avez échangé. Appuyez sur le X.

Si vous avez fait des Wonder Trades supplémentaires, appuyez sur les Poké Balls restants un à la fois jusqu’à ce qu’ils soient tous partis.

Comment utiliser la Global Trade Station (GTS)

Le GTS vous permet de spécifier quel Pokémon vous souhaitez échanger et quel Pokémon vous êtes prêt à recevoir pour cela. Tout autre joueur Pokémon HOME du monde entier peut échanger avec vous. À votre tour, vous pouvez également rechercher ce que les autres joueurs ont placé dans le GTS et déterminer si vous êtes prêt à échanger avec eux.

Déposer un Pokémon spécifique

Si vous voulez savoir comment voir ce que les autres joueurs sont prêts à échanger, cliquez ici.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner GTS.

Sélectionner Déposer un Pokémon.

Choisissez le Pokémon vous êtes prêt à déposer.

Sélectionner Dépôt.

Sélectionner Pokémon voulait pour taper le nom du Pokémon que vous recherchez.

Lorsque le Pokémon que vous tapez apparaît dans le menu déroulant, appuyez sur le nom.

Sélectionner Le sexe si vous souhaitez spécifier que vous voulez un homme, une femme ou tout autre sexe.

Sélectionner Niveau si vous souhaitez spécifier la plage de niveaux que vous recherchez.

Sélectionner Jeux pour indiquer quel jeu Pokémon vous voulez spécifiquement.

Lorsque vous êtes satisfait de vos spécifications, appuyez sur Continuer avec ces conditions.

Vous devez maintenant attendre qu’un autre joueur accepte d’échanger avec vous. Une fois que quelqu’un accepte le commerce de son côté, vous recevrez le Pokémon vous avez demandé. Si vous voulez savoir comment recevoir ce Pokémon, cliquez ici.

Recherche d’un Pokémon spécifique

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner GTS.

Sélectionner Recherche de Pokémon.

Sélectionner Pokémon voulait pour taper le nom du Pokémon que vous recherchez.

Sélectionner Le sexe si vous souhaitez spécifier que vous voulez un homme, une femme ou tout autre sexe.

Sélectionner Niveau si vous souhaitez spécifier la plage de niveaux que vous recherchez.

Sélectionner Jeux pour indiquer quel jeu Pokémon vous voulez spécifiquement.

Si vous souhaitez inclure des personnes à la recherche de Pokémon mythiques, assurez-vous d’appuyer sur cercle en bas. À moins que vous ne recherchiez spécifiquement des légendaires, vous devriez laisser le cercle non coché. Cela vous permettra de trouver plus facilement ce que vous cherchez.

Lorsque vous êtes satisfait de vos spécifications, appuyez sur Rechercher avec ces conditions.

Une liste des Pokémon que vous recherchez apparaîtra. Vous remarquerez dans la boîte blanche que l’autre joueur a spécifié les Pokémon qu’il souhaite échanger contre lui. Dans ce cas, le meilleur joueur veut échanger Haunter contre un Pidgeot. Si vous voyez un échange que vous êtes prêt à faire, appuyez sur le Pokémon.

Sélectionner D’accord.

Sélectionnez lequel votre Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce.

Si vous en avez besoin, vous pouvez maintenant vérifier les informations du Pokémon en tapant Résumé.

Sinon, sélectionnez Offrir en tant que métier. Une animation de votre transfert Pokémon se produira. Une fois terminé, vous aurez votre nouveau Pokémon.

Recevoir des Pokémon de GTS

Si vous avez placé un Pokémon dans GTS et attendez que quelqu’un échange avec vous, vous saurez que quelqu’un a accepté l’échange car un point d’exclamation apparaîtra à côté du bouton GTS. Voici comment ajouter ce Pokémon nouvellement échangé à vos boîtes Pokémon HOME.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner GTS.

Appuyez sur le Pokémon que vous avez échangé. Une animation de séquence de trading sera jouée, puis vous aurez le nouveau Pokémon dans vos boîtes.

Comment utiliser les salles de marché

Il existe quatre façons différentes d’utiliser les salles de marché. Nous couvrirons chacun.

Créer une salle de commerce

Notez que seuls les utilisateurs premium peuvent créer des salles de marché. Vous devez avoir au moins trois joueurs dans une pièce pour utiliser cette fonction.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Commerce de chambre.

Sélectionner Créer une salle de commerce.

Vous pouvez choisir si vous voulez que les joueurs puissent voir les Pokémon qui sont échangés ou si vous voulez simplement qu’ils apparaissent comme des Poké Balls. Une fois que vous avez sélectionné le choix que vous souhaitez, sélectionnez D’accord.

Attendez pour la salle de commerce à charger. Sachez que si personne d’autre ne rejoint la pièce dans les 3 minutes environ, vous serez expulsé de la pièce.

Si vous souhaitez donner à quelqu’un le code de chambre de commerce, appuyez sur le Symbole de code QR dans le coin supérieur droit. Vous pouvez soit demander à un ami proche de scanner le code avec son téléphone, soit prendre une capture d’écran et envoyer le code QR à d’autres personnes.

Une fois que d’autres personnes ont rejoint la salle et que le compte à rebours est terminé, vous pouvez sélectionner un Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce.

Sélectionner Commerce.

Vous devez maintenant attendez la minuterie compter à rebours. Les Pokémon que d’autres utilisateurs sont prêts à échanger apparaîtront dans leurs icônes respectives.

Tapez sur un Pokémon vous souhaitez échanger.

Une fois le compte à rebours terminé, le commerce va commencer. Si vous n’avez pas fait votre sélection avant la fin du compte à rebours ou si personne ne choisit d’échanger avec vous, vous serez exclu du commerce.

Rejoignez-nous via un identifiant de salle de commerce

Cela implique qu’un ami a déjà commencé à créer une salle de commerce pour vous rejoindre.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Commerce de chambre.

Robinet Rejoignez-nous via un identifiant de salle de commerce.

Entrer le ID de la salle de commerce.

Sélectionner Confirmer.

Une fois que vous avez rejoint la salle, sélectionner un Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce et à voir si quelqu’un d’autre dans la salle fera du commerce avec vous.

Rejoignez via un modèle de code

Cela implique qu’un ami a déjà commencé à créer une salle de commerce et vous a donné un code QR à scanner.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Commerce de chambre.

Robinet Rejoignez via un modèle de code.

Votre caméra s’allumera. Déplacez votre téléphone de telle manière que Le code QR apparaît entre crochets.

Une fois que vous avez rejoint la salle, sélectionner un Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce et à voir si quelqu’un d’autre dans la salle fera du commerce avec vous.

Rejoignez une salle de commerce aléatoire

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Commerce de chambre.

Robinet Rejoignez une salle de commerce aléatoire.

D’autres joueurs apparaîtront dans la salle. Attendez la minuterie pour terminer le compte à rebours. Notez que si personne ne se présente dans le compte à rebours de trois minutes, vous serez expulsé de la salle.

Si d’autres joueurs sont dans la pièce et que le chronomètre a terminé le décompte, une liste de vos Pokémon apparaîtra. Sélectionnez le Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce. Vous avez seulement environ trois minutes pour sélectionner un Pokémon et échanger avec quelqu’un d’autre.

Sélectionner Commerce.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir le Pokémon que vous souhaitez échanger. Sélectionnez le icône d’horloge dans le coin inférieur gauche afin d’affiner votre recherche.

Après avoir sélectionné l’un de vos Pokémon, vous serez ramené à la liste des dresseurs. Attendez la minuterie compter à rebours.

Une fois que le chronomètre atteint zéro, une animation sera jouée et vous recevrez au hasard un Pokémon de l’une des autres personnes dans la salle. Notez que si vous n’avez pas sélectionné un Pokémon à temps, vous serez exclu du commerce.

Commerce d’amis

Vous devrez déjà avoir des amis dans Pokémon HOME pour utiliser cette fonctionnalité. Si vous avez besoin d’aide pour ajouter des amis, consultez ce guide.

Vous et votre ami devez effectuer ces étapes en même temps.

Ouvert ACCUEIL Pokémon.

Touchez l’écran pour passer le menu de démarrage.

Lorsque le menu principal se charge, appuyez sur Commerce dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sélectionner Commerce d’amis.

Sélectionnez le ami avec qui vous voulez faire du commerce.

Une fois la connexion établie, vos boîtes Pokémon HOME apparaîtront. Sélectionnez un Pokémon vous êtes prêt à faire du commerce.

Si vous avez besoin d’aide pour trouver le Pokémon que vous souhaitez échanger, sélectionnez icône d’horloge dans le coin inférieur droit.

Robinet Commerce.

Sélectionner Prêt!. La séquence de négociation commencera. Une fois cela fait, vous aurez un nouveau Pokémon dans vos boîtes Pokémon HOME.

Répétez le processus si vous souhaitez échanger plus de Pokémon.

Le commerce est un élément clé de l’expérience Pokémon. Maintenant que vous connaissez toutes les différentes façons d’échanger, vous pouvez rechercher des shinies et des créatures rares. Si rien d’autre, vous pourrez compléter votre Pokémon HOME Pokédex en échangeant avec d’autres. Bonne chance avec votre trading. J’espère que vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez.

