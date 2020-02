ACCUEIL Pokémon: Comment transférer vers et depuis Épée et Bouclier

Avec Pokémon Sword and Shield, il y a maintenant près de 1000 Pokémon à attraper. Et si vous essayez de les attraper tous, vous avez besoin d’un endroit pour les stocker. Entrez Pokémon HOME, Nintendo et la réponse moderne de Pokémon Company à Pokémon Bank. Pokémon HOME est un service de stockage cloud gratuit (enfin gratuit avec un abonnement supplémentaire payant). Cela donne non seulement à tous vos Pokémon une “maison” littérale en dehors de leurs jeux respectifs, mais vous permet également de transférer des Pokémon entre les jeux. Y compris l’épée et le bouclier.

Comment transférer vers et depuis l’épée et le bouclier Pokémon

Tout d’abord, assurez-vous que Pokémon HOME est configuré sur votre Nintendo Switch. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, suivez ce guide.

Si vous avez une copie physique de Pokémon Sword or Shield, placez-le dans le logement de la cartouche.

Ouvrir la maison Pokémon dans le menu principal Switch.

Appuyez sur A pour passer l’écran de démarrage.

Cet écran apparaît. Sélectionner Pokémon.

Choisissez le jeu vers lequel vous souhaitez transférer.

Sélectionner Oui

Vos boîtes Pokémon apparaîtront. Sélectionnez le Pokémon vous souhaitez transférer.

Notez que vous pouvez transférer à la fois dans ou hors de Pokémon HOME à ce stade. Si le Pokémon ne peut pas être transféré à Sword or Shield, un cercle rouge avec une ligne le traversera apparaîtra en haut à droite du Pokémon.

Déposer le Pokémon dans l’une de vos boîtes.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner Pokémon, appuyez sur la touche + icône pour quitter.

Sélectionner Enregistrer les modifications et quitter.

Appuyez sur A lorsque l’écran affiche “Vos boîtes ont été enregistrées!” Vous avez terminé le transfert. Vous pouvez maintenant utiliser ces Pokémon dans Sword ou Shield ou interagir avec eux dans Pokémon HOME.

Gardez à l’esprit que si vous essayez de transférer des Pokémon depuis des jeux extérieurs comme Pokémon, allons-y! ou des titres antérieurs via Pokémon Bank, vous ne pourrez peut-être pas importer tous les Pokémon dans Sword and Shield. Seuls les Pokémon qui sont déjà disponibles dans le Pokedex régional de Galar, ainsi qu’une poignée de légendaires et d’autres Pokémon spéciaux, peuvent être avancés. Cependant, tous les Pokémon disponibles dans Sword and Shield peuvent être stockés dans Pokémon HOME.

Une fois que vous avez déplacé votre Pokémon vers Pokémon HOME, vous pouvez également accéder à ces monstres en utilisant Pokémon HOME via l’application gratuite Pokémon HOME pour iOS.

