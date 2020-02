Accueil Pokémon: Le guide ultime

Source: Rebecca Spear / iMore

C’est finalement arrivé. Après des années à avoir capturé des Pokémon durement gagnés dans différents jeux et à se demander si nous ne pourrions plus jamais les utiliser à nouveau, la société Pokémon a mis au point un nouveau système d’échange et de stockage appelé Pokémon Home. Si vous ne le saviez pas déjà, il existe une version Nintendo Switch ainsi qu’une version mobile de Pokémon Home, qui sont toutes deux liées à votre compte Nintendo. Et oui, vous pourrez accéder au système de stockage 3DS – Pokémon Bank à partir de la version Switch.

Nous avons également créé une liste de tous les Pokémon à partir de jeux préexistants qui ont fait partie du Pokédex de Sword and Shield.

Quand Pokémon Home est-il sorti?

Pokémon Home est actuellement en ligne et prêt à l’emploi. Il a été lancé dans la nuit du mardi 11 février 2020.

Est-ce que Pokémon Home a un abonnement et combien cela coûte-t-il?

Il existe un plan de base gratuit qui offre un nombre limité de fonctionnalités. Cependant, pour obtenir le package complet, vous voudrez payer pour le plan Premium de Pokémon Home. Il en coûte 3 $ pour 30 jours, 5 $ pour 90 jours ou 16 $ par an. Vous pouvez acheter votre plan préféré via le Nintendo eShop.

Comment négociez-vous?

La version payante de ce service vous permet d’échanger avec d’autres joueurs Pokémon du monde entier ou avec des personnes à proximité à l’aide d’un smartphone. Les joueurs ont accès au GTS (Global Trading System) ainsi qu’aux nouvelles Wonder Box. Le trading est limité à la version mobile de Pokémon Home.

Quels jeux sont compatibles avec Pokémon Home?

Pokémon Home fonctionne avec les jeux Pokémon Bank, Pokémon: Let’s Go Pikachu !, Pokémon: Let’s Go, Eevee !, Pokémon Sword et Pokémon Shield. À une date ultérieure, Pokémon Home fonctionnera également avec Pokémon Go. Si cela fait un moment ou si vous n’êtes pas familier, le système portable 3DS Banque Pokémon vous a permis de stocker jusqu’à 3000 monstres de plusieurs jeux. Cela signifie que si vous avez une 3DS et utilisez Pokémon Bank, vous pouvez également déplacer Pokémon dans Pokémon Home à partir des nombreux jeux Pokémon disponibles sur 3DS.

Jeux compatibles avec Pokémon Home

Pokémon: c’est parti, Pikachu!

Pokémon: Allons-y, Évoli!

Épée Pokémon

Bouclier Pokémon

Banque Pokémon

Maintenant, la chose est, Banque Pokémon travaillé avec plusieurs jeux du système 3DS. Cependant, certains jeux ne pouvaient que déposer dans Pokémon Bank mais ne pouvaient pas recevoir de transferts du service de stockage. Quelque chose de similaire est en place pour Pokémon Home.

Jeux compatibles avec Pokémon Bank sur la 3DS

Pokémon Noir

Pokémon Blanc

Pokémon Black Version 2

Pokémon White Version 2

Pokémon rouge (console virtuelle)

Pokémon Blue (console virtuelle)

Pokémon jaune (console virtuelle)

Pokémon Gold (console virtuelle)

Pokémon Silver (console virtuelle)

Pokémon Crystal (console virtuelle)

Pokémon X

Pokémon Y

Pokémon Alpha Sapphire

Pokémon Omega Ruby

Pokémon Sun

Pokémon Moon

Pokémon Ultra Sun

Pokémon Ultra Moon

Limites de transfert

Comme vous l’avez vu dans l’image ci-dessus, plusieurs jeux vous permettent de transférer un Pokémon dans Pokémon Home; cependant, seuls Sword and Shield vous permettent de transférer un Pokémon de Pokémon Home vers le jeu. Cela signifie que tout élément transféré à Pokémon Home à partir d’un autre titre Pokémon ne pourra pas revenir dans son jeu d’origine.

Il y a aussi des limitations pour lesquelles les Pokémon peuvent être transférés dans Gen 8. Vous ne pouvez transférer un Pokémon dans Sword and Shield que si ce Pokémon se trouve dans la région Galar Pokédex. Cela signifie que de nombreux Pokémon seront bloqués dans Pokémon Home jusqu’à ce qu’un nouveau titre soit publié.

Différences entre les versions gratuite et premium

Ceux qui paient pour un abonnement premium pourront déposer jusqu’à 6 000 Pokémon, tandis que les utilisateurs gratuits ne pourront en déposer que 30. De plus, les utilisateurs premium pourront placer jusqu’à 10 Pokémon dans une Wonder Box pour un échange surprise avec d’autres joueurs plutôt que juste les trois limités aux utilisateurs gratuits. L’une des autres grandes différences est que les joueurs payants peuvent héberger des échanges de chambre pour trouver des joueurs spécifiques avec lesquels échanger. Bien que les utilisateurs gratuits puissent participer à ces échanges de chambre, ils ne peuvent pas les héberger.

Différences entre les versions Switch et mobile

Bien que vous puissiez associer votre version mobile de Pokémon Home à votre version Switch, les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder diffèrent selon la version que vous utilisez. L’une des choses les plus élémentaires est que lorsque vous utilisez la version mobile, vous ne pouvez pas déplacer Pokémon dans Pokémon Home à partir de jeux Switch, y compris Pokémon: Épée, Bouclier, Let’s Go, Pikachu !, et Let’s Go, Évoli! De plus, les utilisateurs mobiles ne peuvent pas échanger de Battle Points car c’est quelque chose qui est utilisé dans les jeux Switch.

En accédant à la version mobile de Pokémon Home, les joueurs ont accès au commerce mondial avec d’autres utilisateurs, peuvent recevoir des cadeaux mystères et peuvent consulter les nouvelles et les données de bataille. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, continuez à lire.

Quelles fonctionnalités sont disponibles?

Pokémon Home propose un éventail de fonctionnalités, notamment de toutes nouvelles surprises et des choses que nous connaissons déjà.

Wonder Box

Une nouvelle fonctionnalité de Pokémon Home est la Wonder Box. Pour ceux qui ont joué aux jeux Pokémon Gen VI et Gen VII, cela ressemble beaucoup à Wonder Trades (également connu sous le nom de Surprise Trades dans Pokémon Sword and Shield.) Ces métiers spéciaux sont associés de manière aléatoire à des joueurs du monde entier. Les abonnés Premium peuvent placer jusqu’à dix Pokémon dans la Wonder Box à la fois, directement depuis leur téléphone mobile. Les abonnés de base peuvent toujours utiliser la Wonder Box, mais sont limités à trois Pokémon à la fois. La Wonder Box est limitée à la version mobile de Pokémon Home.

GTS

Le GTS ou Global Trading System est également disponible via Pokémon Home. Ce réseau mondial permet aux joueurs d’échanger presque n’importe quel Pokémon en listant exactement ce qu’ils aimeraient en échange. Les abonnés Premium peuvent répertorier jusqu’à trois Pokémon dans le GTS à la fois, tandis que les abonnés Basic sont limités à un à la fois. Le GTS est limité à la version mobile de Pokémon Home.

Salles de marché

Les joueurs peuvent participer aux salles de marché. Ces salles peuvent contenir jusqu’à 20 joueurs intéressés à échanger directement entre eux. Tout abonné peut participer aux salles de marché, mais les abonnés Premium peuvent créer et héberger ces salles. Trading Rooms est limité à la version mobile de Pokémon Home.

Commerce d’amis

Une autre fonctionnalité prise en charge par Pokémon Home est les échanges directs avec des amis. Tout abonné de plus de 16 ans peut directement échanger des Pokémon avec ses amis. La liste d’amis est unique à Pokémon Home, permettant à tous les abonnés Pokémon Home de plus de 16 ans d’ajouter d’autres abonnés Pokémon Home à leur liste d’amis. Friend Trading est limité à la version mobile de Pokémon Home.

Pokédex national

Bien que Pokémon Home ne puisse transférer que des Pokémon du Pokédex galarien vers l’épée et le bouclier Pokémon, il peut contenir n’importe quel Pokémon dans le Pokédex national. Cela inclut Mega Evolutions et Gigantamax Pokémon. Ce Pokédex national comprend beaucoup plus d’informations que les entrées Pokédex, avec tous les mouvements et capacités possibles.

Cadeaux mystères

Les cadeaux mystères sont une fonctionnalité que les jeux Pokémon utilisent depuis la deuxième génération. Aussi connus sous le nom de Distributions Pokémon, ce sont des Pokémon gratuits et des articles que The Pokémon Company distribue aux joueurs, soit via un code, soit en se connectant pendant une période de temps spécifique. Pokémon Home aura ses propres cadeaux mystères, permettant aux joueurs de constituer une collection encore plus grande de Pokémon et d’objets. Les cadeaux mystère sont limités à la version mobile de Pokémon Home.

Juger

Une autre fonctionnalité nouvelle de Pokémon Home est la fonction de jugement. Cela permet aux joueurs d’évaluer leurs statistiques Pokémon par rapport aux meilleures pour chaque espèce. Le jugement est disponible sur les versions mobile et Switch de Pokémon Home.

Ta chambre

Au centre de votre compte Pokémon Home, vous avez une chambre personnelle. Dans cette salle, vous pouvez voir des informations sur les événements, ainsi que les jeux que vous avez connectés à Pokémon Home. Vous pouvez décorer votre chambre avec des autocollants que vous avez gagnés en terminant des défis dans Pokémon Home.

Nouvelles

Pokémon Home a également une section Actualités où les joueurs peuvent se tenir au courant des derniers cadeaux mystères, des compétitions et plus encore. Cette section Actualités est limitée à la version mobile de Pokémon Home.

Données de bataille

Quelque temps après le lancement, les joueurs pourront accéder aux données de combat via Pokémon Home. Cela comprendra des informations sur les batailles classées et les compétitions en ligne organisées pour l’épée et le bouclier Pokémon, ainsi que le classement de tous les Pokémon utilisés dans ces batailles et compétitions. Nous ne savons pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible, mais dès que nous le ferons, nous serons sûrs de vous mettre à jour. Les données de combat seront limitées à la version mobile de Pokémon Home.

Points d’accueil Pokémon

L’utilisation de Pokémon Home pour stocker divers Pokémon rapporte des points Pokémon Home aux joueurs. Les joueurs peuvent échanger ces points contre des Battle Points ou BP dans les jeux principaux, de la même manière que Poké Miles fonctionne dans la Banque Pokémon. L’échange de points Pokémon Home est limité à la version Switch de Pokémon Home.

Chaque Pokémon préexistant dans Sword and Shield

