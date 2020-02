Achats d’applications universelles sur iOS et macOS

À partir de mars 2020, les achats d’applications universelles arrivent sur iOS et macOS. Cela signifie que lorsque vous achetez une application sur une plate-forme, cela déverrouillera l’application et les achats intégrés sur l’autre plate-forme, c’est-à-dire si le développeur a rendu l’option disponible.

Achats d’applications universels

De plus, Apple unifiera également les catégories entre l’App Store iOS et le Mac App Store:

Vous pourrez sélectionner les catégories suivantes pour les applications iOS: «Developer Tools» et «Graphics & Design».

Vous pourrez sélectionner les catégories suivantes pour les applications macOS: “Livres”, “Alimentation et boissons”, “Magazines et journaux”, “Navigation” et “Shopping”.

Les catégories «Photographie» et «Vidéo» du Mac App Store seront combinées en «Photo et vidéo». Les applications Mac et les mises à jour en attente avec la catégorie «Photographie» ou «Vidéo» sélectionnée dans App Store Connect seront automatiquement déplacées vers la catégorie combinée.

«Enfants» ne sera plus une sous-catégorie dans «Jeux» sur le Mac App Store.

Sur la base de ces nouvelles, il semble que nous verrons ce changement dans les prochaines mises à jour du système d’exploitation, comme iOS 13.4 qui sera publié aujourd’hui en version bêta pour les développeurs. Les développeurs peuvent commencer à unifier les applications à l’aide de Xcode 11.4 beta.

