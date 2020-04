Achetez 2 films ou livres pour enfants sur Target et obtenez votre troisième choix gratuitement

Vous vous ennuyez un peu en quarantaine? Vous avez des enfants qui vous rendent fou? Résolvez les deux problèmes à la fois avec Target’s Buy 2, Get 1 sale qui couvre les livres pour enfants et les films pour enfants et adultes. Achetez trois choses pour vos enfants, achetez trois choses pour vous, mélangez et assortissez ce que vous obtenez, ou faites les trois. L’offre réduira toujours l’article le moins cher de la liste. Vous pouvez donc acheter trois films à 20 $ et ne payer que 40 $, ou vous pouvez acheter 2 films à 20 $ et un livre à 7 $ et obtenir ce dernier gratuitement. C’est un excellent moyen d’investir dans un peu de divertissement supplémentaire pour tout le monde dans la maison. L’objectif est toujours ouvert ces jours-ci, bien qu’avec des heures raccourcies, vous pouvez donc commander en ligne ou pour un retrait en magasin.

Restez diverti

Objectif Achetez 2 obtenez 1 gratuit sur les films ou les livres pour enfants

Vous pouvez mélanger et assortir les films et les livres. Obtenez des œufs et du jambon verts, Frozen II et des couteaux pour divertir tout le monde dans votre maison. L’offre réduit l’option la moins chère du groupe. Vous aurez besoin d’un compte Target.

Prix ​​divers

Target n’a pas non plus été très restrictif sur le contenu disponible dans cette vente. Il y a des tonnes de grands livres comme une énorme sélection de Dr. Seuss, The Very Hungry Caterpillar, Harry Potter, et plus encore. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les livres et compléter les étagères de vos enfants avec toutes les options disponibles. Juste un bref aperçu des options m’a montré tant de livres que nous avons déjà achetés pour notre enfant, comme Goodnight Moon et I’ll Love You Forever.

Les films ne sont pas mal non plus. La sélection comprend de nouvelles versions comme Knives Out, que je veux toujours beaucoup voir, et Frozen II. Une belle journée dans le quartier de Tom Hanks serait parfait pour les enfants et les adultes. Joker, Jojo Rabbit et Midway ne sont que quelques-unes des autres options disponibles.

N’oubliez pas que si vous choisissez de mélanger et d’assortir, il y a de fortes chances que les livres soient beaucoup moins chers et donc ce seront les options à prix réduit. La valeur la plus élevée serait d’obtenir trois films, car vous économiserez environ 20 $ ou plus selon ceux que vous obtenez.

