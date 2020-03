Achetez Doom Eternal sur Stadia d’ici le 3 avril, obtenez Doom 64 gratuitement

Doom Eternal a frappé Stadia, les consoles et les PC aujourd’hui, et il y a de bonnes nouvelles pour les premiers utilisateurs. Si vous accrochez le jeu sur Stadia avant le 3 avril, vous obtiendrez des bonus gratuits – y compris l’accès à Doom 64 lors de son lancement sur la plate-forme plus tard ce printemps.

Procurez-vous DOOM Eternal sur Stadia avant le 4/3/20 et obtenez DOOM 64 gratuitement quand il s’agira de Stadia plus tard ce printemps. pic.twitter.com/7U0jRX3Kw9

– Stadia (@GoogleStadia) 20 mars 2020

Il n’y avait pas de calendrier explicite pour le moment où Doom 64 serait disponible, juste avant l’été. La sélection de jeux classiques sur Stadia fait cruellement défaut, donc il est bon de savoir que cela arrive du tout.

Les achats avant le 3 avril recevront également des bonus en jeu pour Eternal, y compris un skin revenant absolument essentiel.