Achetez la station d’accueil Essential Phone qui n’a jamais été publiée sur eBay (mise à jour: pas à vendre)

Ne voyant aucun chemin clair pour commercialiser son étrange concept GEM, Andy Rubin’s Essential a brusquement cessé d’être une entreprise plus tôt cette semaine. Maintenant, par pure coïncidence, un ensemble de swag Essential est apparu en vente sur eBay – y compris une station de charge inédite.

En plus de la station d’accueil, la vente comprend un téléphone Essential en bleu profondeurs océaniques ainsi que la caméra à clipser à 360 degrés d’Essential, un étui pour cette caméra, un adaptateur pour casque et une paire d’écouteurs. Tous les articles ne sont pas ouverts à l’exception de l’adaptateur audio et de la station d’accueil, qui est visiblement usé.

Compte tenu du calendrier et du fait que la vente comprend un prototype inédit, il semble possible (probable, même!) Que l’annonce ait été publiée par quelqu’un ayant des liens avec l’entreprise qui a vu son pliage comme un moment opportun pour faire de l’argent. Au moment de la rédaction, l’enchère pouvait atteindre 535 $ avec 39 offres. Si vous êtes intéressé à posséder un morceau étrange de l’historique des smartphones, cliquez sur le lien ci-dessous et placez votre offre. Vous avez jusqu’à 17 h 59, heure de l’Est, le 20 février.

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous se sont efforcés de posséder ce morceau d’histoire du smartphone, mais malheureusement, la liste n’est plus disponible. La page indique désormais que l’annonce a été “supprimée par le vendeur, car l’article n’est plus disponible”.

Étant donné que le quai était un prototype, il est possible que le propriétaire se trouve dans une zone grise légale en tentant de vendre un produit non publié. Au moins, nous connaissons l’existence du quai maintenant, donc c’est bien.