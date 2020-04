Achetez les meilleures offres de précommande iPhone SE sur T-Mobile, Walmart, etc.

Apple a annoncé mercredi le nouvel iPhone SE de deuxième génération, qui comprend un écran de 4,7 pouces, une puce A13 Bionic, un bouton d’accueil Touch ID et jusqu’à 256 Go de stockage. Ce nouvel appareil adopte le nom du précédent iPhone SE 2016, mais le met à jour avec un design similaire à l’iPhone 8 et des internes améliorés.

Les précommandes du smartphone ont augmenté ce matin auprès de nombreux détaillants en ligne. En termes de prix, l’iPhone SE de 64 Go coûte 399 $, le modèle 128 Go coûte 449 $et les coûts du modèle 256 Go 549 $. Le dernier iPhone est également disponible en trois couleurs: blanc, noir et rouge (produit).

Maintenant que l’iPhone SE est en précommande, certains opérateurs de téléphonie mobile proposent des aubaines et des remises liées à la mise à niveau vers le nouvel iPhone, au changement d’opérateurs, etc. Dans cet article, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres que vous trouverez en ligne pour précommander un nouvel iPhone SE, y compris des détaillants comme Walmart et Best Buy.

AT&T

AT&T offre le IPhone SE 64 Go pour 5 $ / mois lors de l’inscription à une nouvelle ligne sur un plan de versement admissible avec un accord de 30 mois. Vous pouvez également opter pour le modèle 128 Go pour 10 $ / mois, ou le modèle 256 Go pour 15 $ / mois. Des frais d’activation de 30 $ s’appliquent également à cette offre.

Verizon

Verizon n’offre pas de remises mensuelles directes sur le prix de l’iPhone SE, mais il renoncera à vos frais d’activation de l’appareil si vous commandez dans son application My Verizon ou en ligne.

T Mobile

Dans l’une des meilleures affaires, T-Mobile offre le iPhone SE gratuitement avec un échange éligible et une nouvelle activation de ligne. Plus précisément, vous devrez activer une nouvelle ligne vocale éligible, acheter l’iPhone SE de 64 Go avec un plan de paiement mensuel et échanger un appareil éligible en bon état.

Les appareils éligibles incluent l’iPhone 8, 8 Plus, 7 et 7 Plus; ceux-ci fourniront une valeur de reprise suffisante pour vous procurer le nouvel iPhone SE sans frais supplémentaires. Vous pouvez également échanger les iPhone 6s et 6s Plus pour obtenir 300 $ de réduction sur l’iPhone SE.

Après cela, T-Mobile appliquera le solde de la promotion en créditant votre facture chaque mois sur 24 mois. Comme pour les promotions chez d’autres opérateurs, cette offre peut être utilisée pour les trois couleurs de l’iPhone SE, y compris le blanc, le noir et le (produit) rouge.

Sprint

Sprint offre aux clients qui passent d’un autre opérateur et achètent un iPhone SE un Carte Mastercard prépayée de 100 $. Vous devrez louer l’iPhone SE et transférer votre numéro vers Sprint auprès d’un autre opérateur.

La société propose également iPhone SE pour 5 $ / mois après 11,67 $ / mois est appliqué comme crédit sur 18 mois. Cette vente nécessite une nouvelle gamme de services.

Xfinity Mobile

Xfinity Mobile fournit un 200 $ de rabais sur un iPhone neuf et éligible, y compris l’iPhone SE. Pour l’obtenir, vous devrez transférer votre numéro auprès d’un autre opérateur dans les 30 jours suivant l’achat de l’iPhone SE et vous inscrire à un accord de plan de paiement pour un appareil Xfinity Mobile de 24 mois.

Comme pour tous les autres rabais des opérateurs de téléphonie mobile, cette offre de 200 $ sera appliquée à votre compte sur une base mensuelle pendant 24 mois.

Walmart

Walmart offre aux acheteurs un 200 $ de rabais sur l’iPhone SE lorsqu’il est acheté avec un plan de versement.

Meilleur achat

Chez Best Buy, vous pouvez obtenir un Carte-cadeau de 50 $ lorsque vous achetez et activez le nouvel iPhone SE sur un forfait cellulaire qualifié. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une remise en espèces directe sur le prix du coût mensuel du smartphone, tous les acheteurs de Best Buy devraient voir un avantage à la promotion de la carte-cadeau.

Les acheteurs doivent noter que cette promotion n’est compatible qu’avec les forfaits de téléphonie mobile qualifiés et ne fonctionnera pas sur les appareils déverrouillés. Les prix mensuels varient en fonction de la capacité de stockage et du transporteur, mais vous pouvez vous attendre à ce que les prix commencent à environ 13,34 $ / mois pendant 30 mois pour 64 Go et augmentent à partir de là.

De plus, Best Buy offre une remise spécifique si vous choisissez d’utiliser l’activation Sprint. Vous pouvez obtenir le IPhone SE 64 Go pour 299,99 $, en baisse par rapport à 399,99 $ lors de l’achat et de l’activation sur une nouvelle ligne, ou pour 369,99 $ si vous effectuez une mise à niveau sur un compte existant. Si vous effectuez une mise à niveau, vous pouvez également économiser 50 $ sur les versements mensuels de Sprint via Best Buy.

Bien sûr, avec toutes ces options, vous obtiendrez également la carte-cadeau de 50 $ de Best Buy.

Plus d’offres

Rendez-vous dans notre récapitulatif complet des offres pour vous tenir au courant des dernières offres et réductions que nous avons suivies au cours de la semaine dernière.

