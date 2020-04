Achetez les soldes de printemps de Microsoft pour économiser sur les consoles Xbox, les PC et plus encore

Les soldes de printemps de Microsoft devraient vous occuper pendant la quarantaine. Jusqu’au 13 avril, vous pouvez économiser sur les consoles et jeux Xbox, les accessoires de jeu, les PC, etc., bien que vous ne souhaitiez pas attendre trop longtemps avant de faire vos achats, car ces offres pourraient toujours se vendre tôt. La livraison standard est gratuite sur toutes les commandes, et Microsoft propose également des retours gratuits.

Par exemple, ce serait le moment idéal pour acheter une console Xbox One X. Microsoft propose quatre packs Xbox One X différents en vente aujourd’hui pour 299 $ pièce, vous permettant d’économiser 100 $ sur le coût habituel, avec deux autres options déjà épuisées. Chaque pack comprend la console Xbox One X de 1 To et une manette sans fil Xbox, ainsi que l’un des jeux suivants: NBA 2K20, Jedi: Fallen Order ou Forza Horizon 4.

Que vous achetiez une nouvelle console ou que vous en ayez déjà une, cette vente sur les jeux numériques Xbox mérite le détour. Les prix peuvent aller jusqu’à 75% sur des jeux comme Rainbow Six de Tom Clancy, Dragon Ball Z: Kakarot et FIFA 20.

Les PC de jeu sont jusqu’à 500 $ de réduction sur la vente avec des prix commençant à seulement 799 $. Certaines des options ici sont déjà épuisées également, vous voudrez donc passer votre commande bientôt si vous êtes intéressé par l’un de ces modèles. Encore plus de PC sont en vente à partir de seulement 139 $, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs 2 en 1 et plus encore.

Les autres offres chez Microsoft incluent jusqu’à 500 $ de réduction sur le Surface Book 2 et jusqu’à 200 $ de réduction sur la Surface Pro 7. Assurez-vous de jeter un œil à la vente complète pendant que vous le pouvez avant que ces prix ne reviennent à la normale.

