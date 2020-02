Achetez un Chromebook à moindre coût avec ces remises à neuf du jour du président

Source: Stack Commerce

Encore des vacances, une autre excuse pour faire du shopping technologique. Si vous êtes à la recherche d’un surclassement, mais que votre portefeuille se sent toujours un peu léger par rapport à tous ces achats de vacances d’hiver, pensez plutôt à faire du shopping rénové. De Dell à Samsung, ces Chromebooks sont prêts à vous simplifier la vie pour un prix imbattable.

Disque SSD Dell Chromebook 11-3120 2,16 GHz Intel Celeron 16 Go – Noir (remis à neuf)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 249,99 $

Prix ​​remis à neuf: 84,99 $ (66% de rabais)

Avec un écran anti-reflets de 11,6 pouces et un processeur Intel Celeron à 2,1 GHz, vous pouvez parcourir, diffuser et travailler plus efficacement que jamais sur ce modèle 2015. De plus, la durée de vie de la batterie de 10 heures vous aide à passer la journée sans avoir besoin d’une autre charge.

Chromebook Dell 11 Intel Celeron 2955U 1,40 GHz 16 Go – Noir (reconditionné)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 159 $

Prix ​​remis à neuf: 99 $ (37% de rabais)

Synchronisez tous vos appareils via Wi-Fi, Bluetooth et le système d’exploitation Chrome adaptable tout en naviguant sur un écran élégant de 11,6 pouces. Ce modèle 2014 est livré avec 16 Go de stockage intégré, ce qui en fait un excellent Chromebook pour stocker des photos ou rester en contact lors de vos déplacements.

Chromebook Dell 3120 Intel Celeron 16 Go – Garniture bleue personnalisée (reconditionnée)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 249,99 $

Prix ​​remis à neuf: 99,99 $ (60% de rabais)

Ce modèle 2015 dispose d’un processeur Intel Celeron rapide et exécute Google Chrome OS, vous donnant accès aux applications de productivité et d’organisation dès que vous démarrez. De plus, la mise à jour automatique et les analyses de logiciels malveillants garantissent que votre Chromebook est toujours en bonne santé.

Chromebook Dell 11 11,6 ″ 16 Go – Gris (reconditionné certifié)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 299 $

Prix ​​remis à neuf: 104,99 $ (64% de rabais)

Le Chromebook 11 de Dell est doté d’un processeur Intel Celeron à 2,1 GHz, d’un écran LCD HD anti-reflets de 11,6 pouces et d’une autonomie de dix heures pour vous aider à passer votre journée.

Chromebook Dell 5190 à écran tactile Intel Celeron N3450 32 Go (remis à neuf)

Source: Stack Commerce

Prix ​​remis à neuf: 199,99 $

Ce Chromebook à écran tactile est un modèle 2018 doté d’un double design, vous permettant de convertir entre les modes plat, tente, tablette ou ordinateur portable en un tournemain. Il est également conçu pour résister aux enfants en résistant aux déversements et aux chutes de 30 pouces.

Chromebook Lenovo N21 11 ″ 2,1 GHz, 4 Go de RAM, disque de 16 Go (remis à neuf)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 599 $

Prix ​​remis à neuf: 89,99 $ (84% de rabais)

Un modèle 2011, le Lenovo N21 a Chrome OS intégré et une conception durable pour résister à l’usure quotidienne. Il possède également une caméra rotative à 180 ° pour rester en contact avec vos amis et votre famille et un écran multitouch en dix points qui facilite la navigation avec une réactivité améliorée.

Chromebook Lenovo N22 11,6 ″ 16 Go – Noir (reconditionné certifié)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 249,99 $

Prix ​​remis à neuf: 99,99 $ (60% de rabais)

Ce modèle Lenovo 2016 a une autonomie de batterie de 14 heures et des performances solides grâce à son processeur Intel Celeron 1,6 GHz. Il dispose également d’une caméra Web HD 720p entièrement rotative pour se connecter avec vos amis et votre famille.

Chromebook Samsung 11,6 ″ 16 Go (remis à neuf)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 599 $

Prix ​​remis à neuf: 99,99 $ (83% de rabais)

Ce modèle Samsung 2012 convivial dispose d’un processeur Samsung Exynos 5 Dual-Core 1,7 GHz, vous donnant la puissance de traitement pour parcourir votre liste de tâches. Il exécute Chrome OS, vous donnant un accès facile à tous vos comptes Google et dispose d’un disque dur de 16 Go pour stocker vos fichiers les plus importants.

Chromebook Acer 11 ″ C740-C4PE 16 Go – Noir (reconditionné certifié)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 199 $

Prix ​​remis à neuf: 99,99 $ (49% de rabais)

Ce Chromebook Acer 2015 à démarrage rapide vous aide à parcourir votre liste de tâches avec une autonomie de 9 heures et un processeur Intel Celeron fluide.

Acer Touchscreen 11 ′ Chromebook 16GB (certifié remis à neuf)

Source: Stack Commerce

PDSF (nouveau): 399 $

Prix ​​remis à neuf: 249 $ (37% de rabais)

Ce Chromebook à écran tactile Acer de premier ordre a une résolution impressionnante de 1366 × 768 pour diffuser des émissions et des films avec plus de détails, 4 Go de RAM et un processeur Intel Celeron 1,6 GHz pour un fonctionnement fluide.

Les prix peuvent changer.