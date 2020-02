Achetez un Galaxy Note10 à double carte SIM à son prix le plus bas à ce jour de 650 $ (100 $ de rabais) dès maintenant

Si vous êtes du genre à lire Android Police (bonjour), vous avez probablement des besoins spécifiques. L’un d’eux peut être un téléphone à double carte SIM. La dernière fois que nous avons écrit sur l’obtention d’un Galaxy Note10 à double carte SIM pour moins que le prix de vente, c’était en septembre. Les prix ont commencé à baisser un peu, mais les accords occasionnels les ont également sous-évalués. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez prendre une unité de 256 Go pour seulement 650 $.

Si vous connaissez la série Note – voici notre revue Note10 +, juste pour un peu de référence asymétrique – vous êtes probablement bien au courant de son S Pen, de son écran géant et de ses muscles massifs. Et si vous emportez deux cartes SIM quotidiennement, vous savez probablement quel type de couverture vous pourrez obtenir – à peu près toutes les principales bandes LTE mondiales ainsi que les bandes standard pour certaines super-régions et GSM, aussi. Pour des raisons de redondance, cela signifie qu’il ne peut pas être utilisé par les opérateurs CDMA tels que Sprint et Verizon.

Et enfin, si vous connaissez votre chemin sur eBay, vous savez que jamais-msrp est un vendeur établi sur la plate-forme. Pour clarifier, nous parlons du Galaxy Note10 standard avec 256 Go de stockage pour 650 $ ou 28 $ par mois sur deux ans dans le cadre du plan de financement d’eBay. Pour référence, Amazon vend le même téléphone pour 100 $ de plus. Au moment de la rédaction, il ne reste que 45 unités dans les couleurs Aura Glow, Aura Black et Aura White (malheureusement pas Aura Pink).

Beaucoup de si et de mais, mais tout cela vaudra la peine pour quelqu’un dont les besoins de ce téléphone peuvent répondre.