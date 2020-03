Achetez un Galaxy S10 + de 1 To pour un minimum historique de 950 $ (500 $ de rabais)

Êtes-vous un trésor de données? Avez-vous mille dollars qui traînent? Voulez-vous gratuitement deux mois de YouTube Premium? Nonobstant la dernière question, vous êtes probablement sur la voie rapide pour obtenir un Galaxy S10 + 1 To débloqué de Samsung dès maintenant.

Lorsqu’il a lancé la série de smartphones Galaxy S20, Samsung a promis de maintenir également la série S10 en production et de réduire les prix de 150 $. Et si vous vous demandez combien vous perdriez entre le S10 + et, disons, un S20 + équivalent, la réponse est “pas grand-chose”. Vous gagneriez une prise casque, par chance pour la 5G, et ne verriez que quelques flairs de conception différents qui se résumeraient à vos préférences personnelles.

Le PDSF actuel pour un S10 + de 1 To est de 1450 $, mais pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez en obtenir un pour 500 $ à 950 $ directement auprès de Samsung. C’est la première fois que nous pouvons attraper une unité américaine au détail à trois chiffres – pour être juste, Pocketnow a rapporté un prix de vente de 999,99 $ de B&H en décembre, mais nous soulignons l’importance des chiffres importants ici.

La société propose également deux mois gratuits de YouTube Premium pour une visualisation sans publicité et des équipements mobiles optimisés. Vous avez également la possibilité d’échanger un appareil contre d’autres remises et de financer votre achat sur 36 mois.

Comme la couleur Ceramic Black est épuisée, nous soupçonnons seulement que vous avez une fenêtre limitée pour saisir une unité blanche. Bonne chance.