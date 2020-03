Achetez un Google Pixel 3a ou 3a XL jusqu’à 75 $ de rabais

Les Google Pixel 3a et 3a XL ont fait sensation lors de leur lancement l’année dernière, offrant le puissant appareil photo Google Pixel pour aussi peu que 400 $. À l’heure actuelle, vous pouvez faire encore mieux sur Amazon, en économisant jusqu’à 75 $ sur les deux téléphones.

Les économies s’étendent sur les trois options de couleurs, mais les meilleures économies concernent les modèles Just Black. Le Just Black Pixel 3a coûte maintenant seulement 324,99 $ (74,01 $ de rabais) et le Pixel 3a XL est tombé à 419,99 $ (59,01 $ de rabais).

Avec les Pixel 3a et 3a XL, vous pouvez profiter des avantages de la puissante caméra Pixel, de l’Assistant Google entièrement intégré et de trois ans de mises à jour de sécurité et de système. Les Google Pixel 3a et 3a XL intègrent également la puissance de la puce Titan M sur mesure.

Vous pouvez profiter de votre charge plus longtemps avec la batterie adaptative qui offre jusqu’à sept heures de jus sur une charge de 15 minutes. Cela signifie que vous pouvez avoir des appels d’écran Google Assistant ou profiter de Night Sight autant que vous le souhaitez.

Les économies sur un nouveau téléphone Google Pixel durent rarement longtemps. Découvrez les offres via les widgets ci-dessous.

