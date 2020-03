Achetez une nouvelle manette Xbox One pour seulement 19,99 $ (42% de réduction)

Jouer avec un tout nouveau contrôleur est toujours un grand sentiment. Il n’y a pas de pièces collantes ou cassées à craindre. Cette manette filaire AmazonBasics Xbox One est sous licence Xbox, et elle est 42% de réduction sur Tech Deals en ce moment.

Vous pourriez être renversé par le fil, mais cette manette Xbox One a un câble extra-long de 9,8 pieds afin que vous puissiez toujours atteindre votre canapé facilement. Un autre avantage de la conception filaire est que votre les piles ne mourront jamais. En plus de la longueur pratique, vous pouvez toujours brancher vos casques préférés.

le moteurs à double grondement de ce contrôleur ne s’affaiblissent pas comme dans les modèles sans fil. Vous ressentirez les vibrations que vous exploriez dans Minecraft ou que vous sautiez un instant dans Madden. Même les fans de l’ancien contrôleur Duke peuvent admettre que les boutons sont plus faciles à atteindre avec ce design moderne.

La manette filaire Xbox One en un coup d’œil:

Conception conviviale avec accès clair à toutes les commandes du bout des doigtsDeux moteurs de grondement pour la sensation intense de vibrations pendant le jeuPrise casque 3,5 mm pour brancher les casquesCâble USB de 9,8 pieds

Cette manette filaire Xbox One possède un valeur au détail de 34,99 $ mais vous pouvez obtenir le vôtre dès maintenant et économiser 15 $. Vous pouvez en acheter un pour seulement 19,99 $ en tant que contrôleur de remplacement ou en tant que sauvegarde idéale.

Le stock évolue et l’accord ne durera pas plus de quelques jours. Cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier et entrer dans le jeu.

