Achetez Walmart en ligne pour obtenir les fournitures dont vous avez besoin avec livraison gratuite et ramassage en bordure de rue

La distance sociale étant désormais d’une importance vitale pour la santé et la sécurité de notre société dans son ensemble, ce n’est pas le meilleur moment pour faire du shopping aussi souvent que vous le feriez normalement. Si vous manquez des fournitures importantes ou des articles ménagers essentiels, ou même si vous voulez vraiment acheter la dernière version Blu-ray, Walmart.com a tout cela et plus encore. Bien sûr, vous pourriez avoir un peu de mal à trouver du papier toilette en ce moment avec tout le monde l’achetant comme un fou, mais sinon Walmart a généralement une large sélection disponible pour la livraison ainsi que le ramassage en bordure de rue.

Pendant l’épidémie de COVID-19, la société dans son ensemble fonctionnera un peu différemment, mais Walmart est là pour vous aider à obtenir les fournitures dont vous avez besoin pendant que nous essayons tous de rester plus à la maison au cours des prochains mois.

Walmart est-il ouvert aujourd’hui?

Contrairement à de nombreux autres magasins de détail et entreprises, Walmart est l’un des rares qui reste ouvert pendant la crise COVID-19 pour le moment. Cela signifie que vous pouvez acheter en ligne ou en magasin, bien qu’il y ait des changements importants aux heures de magasin partout où vous devrez savoir. Dans un avenir prévisible, Walmart ajuste les heures pour ouvrir à 7 h et fermer à 20 h 30 chaque soir. Les magasins qui ouvrent régulièrement au-delà de 7 heures du matin continueront d’ouvrir à leurs heures d’ouverture normales.

Est-ce que Walmart a des heures de magasinage spéciales pour les personnes âgées?

Du 24 mars au 28 avril, Walmart organisera une heure spéciale tous les mardis pour les clients âgés de 60 ans et plus. Cela signifie qu’ils peuvent se rendre au magasin une heure avant son ouverture officielle pour ramasser tout ce qui est nécessaire, et non seulement le magasin sera finalement plus propre et moins encombré pendant cette période, mais il sera également plus bien approvisionné. Les employés de Walmart continuent d’avoir des heures de travail complètes, il ne sera donc pas aussi difficile de trouver les fournitures et les articles ménagers nécessaires pendant cette heure après avoir stocké le magasin pendant la nuit.

Dois-je acheter en ligne ou en magasin?

Walmart continue d’être le détaillant où vous pouvez acheter à peu près n’importe quoi, c’est donc une grande chance pour nous qu’il reste ouvert pendant l’épidémie de coronavirus. Cependant, pour rester en sécurité, il est préférable de faire ses achats à la maison et il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas avec l’étendue de la sélection en ligne de Walmart. Même si vous êtes en assez bonne santé pour repousser le virus, il y a des milliers de personnes âgées et même des plus jeunes qui ne pourront pas le faire, et tout ce que nous pouvons faire pour rester à la maison et arrêter la propagation devrait être fait jusqu’à nouvel ordre. Autant que vous pouvez réduire les déplacements inutiles dans les magasins et restaurants, mieux nous pouvons contenir le virus et l’empêcher de submerger nos systèmes de santé.

Est-ce que Walmart offre la livraison gratuite?

Bien que Walmart n’ait pas de service d’abonnement comme Amazon Prime pour vous offrir la livraison gratuite sur presque tout ce que vous pouvez y acheter, vous pouvez gagner la livraison gratuite sur toute commande expédiée et vendue par Walmart.com lorsque vous ajoutez 35 $ ou plus d’articles éligibles à votre panier. Vous pouvez également acheter en ligne et choisir un ramassage gratuit en magasin si votre commande est inférieure à 35 $ et que vous ne voulez pas payer les frais d’expédition. Walmart propose également un ramassage gratuit en bordure d’épicerie, bien que certains magasins aient une commande minimale. Tout ce qui aide à minimiser le temps que nous passons dans les espaces publics est important en ce moment, il est donc judicieux de choisir l’une de ces options plutôt que de faire des achats en magasin.

Votre magasin local est probablement à court de quelques éléments essentiels, et bien sûr, les magasins en ligne ont également été touchés par des personnes qui recherchent et achètent dans une frénésie. Heureusement, il y a encore une tonne d’articles à choisir avec un stock ajouté sur une base cohérente. Si vous ne voyez pas quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, ce n’est qu’une question de temps avant d’ajouter plus de stock. Certains de ces articles sont disponibles pour le ramassage uniquement, alors assurez-vous de garder cela à l’esprit lors de la construction de votre commande.

Si vous vous ennuyez tout en étant coincé à la maison au cours des prochaines semaines, pensez à ce que ressentent les enfants. Une fois qu’ils ont terminé leur apprentissage en ligne pour la journée, c’est le temps de jouer et Walmart a une vaste sélection de jouets et de jeux pour divertir vos petits. Des ensembles de construction LEGO aux puzzles en passant par les jeux de société, les poupées et les figurines d’action, et bien plus, il y a quelque chose pour les enfants. Les blasters nerf sont une meilleure option que jamais pour les frères et sœurs avec qui jouer à l’ère de la distanciation sociale.

Le moment est plus propice que jamais pour commencer ou terminer les projets de rénovation que vous souhaitiez réaliser depuis longtemps et qui sait depuis combien de temps. Walmart vend des outils et des fournitures pour aider à la rénovation de la cuisine et de la salle de bain, à la réparation de la maison, à l’organisation, à la peinture et plus encore, dont beaucoup peuvent être trouvés à un prix très bas.

Soyons réalistes. Certaines des choses les plus importantes dont vous aurez besoin pendant que vous êtes coincé à l’intérieur sont quelques semaines de bons repas et une bonne quantité de collations. Si vous avez déjà fait des achats pour faire le plein et que vous n’avez pas trouvé vos favoris, assurez-vous de les saisir maintenant s’ils sont disponibles et de garder un œil sur le site de Walmart s’ils n’y sont pas actuellement car plus de stock est ajouté sur une base cohérente. Certains articles sont uniquement ramassés.

