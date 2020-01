ACLU et EFF rejoignent Apple dans une nouvelle bataille de chiffrement

L’American Civil Liberties Union (ACLU) et l’Electronic Frontier Foundation (EFF) se joignent à Apple dans sa bataille de chiffrement avec le gouvernement américain (via Business Insider).

Chiffrement

Le FBI a récemment demandé à Apple de déverrouiller les iPhones utilisés par un tireur de masse. Apple a fourni à l’agence les données des sauvegardes iCloud, mais n’est pas en mesure de déverrouiller les iPhones sans connaître le mot de passe.

Il existe d’autres sociétés comme Cellebrite et GrayKey qui peuvent pénétrer dans les iPhones. Mais tout comme dans le premier combat d’Apple avec le FBI en 2015, ce n’est pas suffisant. Le gouvernement veut qu’Apple crée une version spéciale d’iOS qui contient une porte dérobée pour contourner le cryptage.

Dans un communiqué, l’ACLU a partagé son désaccord:

Il n’y a tout simplement aucun moyen pour Apple, ou toute autre société, de fournir au FBI un accès aux communications cryptées sans le fournir également à des gouvernements étrangers autoritaires.

Apple doit bien sûr respecter la loi, si le gouvernement en créera un pour imposer des portes dérobées, mais vous pouvez être sûr que la société mènera le combat juridique jusqu’à la Cour suprême.

Lectures complémentaires

[Tile to Testify Against in Front of House Committee Today]

[Despite Branding, Goldman Sachs Says it Controls Apple Card]