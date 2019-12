Action Launcher prend désormais en charge la navigation gestuelle Android 10

Le développeur derrière le très populaire Action Launcher – Chris Lacy – vient d'annoncer la dernière version de l'application du lanceur. Avec des ajustements et des améliorations générales, quelque chose de vraiment utile: la prise en charge de la navigation gestuelle Android 10.

Jusqu'à présent, les lanceurs d'applications tiers avaient du mal à travailler correctement avec les nouveaux gestes d'Android 10. Maintenant, ce problème appartient au passé – du moins pour les utilisateurs d'Action Launcher.

La mise à jour introduit également une intégration plus approfondie avec ActionDash, qui est l'alternative au bien-être numérique de Lacy. Cela inclut un nouveau widget et la possibilité de suspendre facilement l'utilisation de chaque application depuis l'écran d'accueil.

Quelques autres mises à jour notables incluent la prise en charge du fond d'écran en direct Quicktheme, la prise en charge du moteur de recherche Startpage, la prise en charge intégrée de la duplication d'applications, et le badge de support 2020 mis à jour et les fonds d'écran exclusifs. Cette mise à jour corrige également un bogue entraînant l'arrêt de la fonctionnalité Quicktheme lorsqu'elle est utilisée avec l'application de fond d'écran en direct Muzei et un bogue de notification ActionDash.

Action Launcher est un incontournable de la communauté de personnalisation Android depuis plusieurs années, et maintenant, l'application s'améliore encore avec ces nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs. Si vous n'avez toujours pas essayé Action Launcher, vous devriez vous rendre sur le Google Play Store dès maintenant et l'essayer. Une fois que vous l'avez fait, faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.