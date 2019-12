Action Launcher v45 offre aux utilisateurs un ensemble de cadeaux pour Quicktheme et ActionDash

Noël est venu tôt pour les utilisateurs d'Action Launcher cette année, alors que la v45 se déploie aujourd'hui avec de nouvelles améliorations pour ActionDash, Quicktheme, la recherche, la prise en charge de deux applications et le nouveau badge Supporter pour la nouvelle année. Action Launcher vante également la compatibilité des gestes d'Android 10 avec la v45, mais cela dépend du fait que notre téléphone soit un Pixel qui a obtenu les lots les plus récents de "fonctionnalités abandonnées", donc si vous êtes sur un Samsung Galaxy S10 qui vient de recevoir One UI 2.0, Je suis désolé de dire que vous êtes probablement encore bloqué à l'aide de la navigation à trois boutons avec cette dernière mise à jour.

En ce qui concerne les mises à jour que tout le monde peut utiliser, nous avons deux améliorations à l'intégration entre Action Launcher et ActionDash, la version suralimentée de Chris Lacy sur le bien-être numérique. Le premier est un widget que vous pouvez mettre sur votre écran d'accueil ou Quickpage afin de voir combien de temps vous avez consacré à ce jour. Le second est un raccourci dans les actions de l'application qui vous permet de suspendre une application pour le reste de la journée afin de ne pas continuer à consulter Twitter par habitude avant d'aller voir Rise of Skywalker ou de désactiver un jeu que vous pouvez '' t me permettre d'être distrait par aujourd'hui.

Mais méfiez-vous lorsque vous suspendez les applications de cette façon. Pour autant que je sache, une fois que vous avez suspendu une application avec cette petite icône de sablier, il n'y a aucun moyen de la réactiver.