Action Squad apparaît sur Play Store pour la pré-inscription

C’est toujours agréable de voir un jeu de qualité console bien évalué faire son chemin vers Android. Cette fois-ci, Door Kickers: Action Squad arrive sur le Play Store, et vous pouvez vous pré-inscrire au rétro-défilement latéral dès maintenant pour être averti quand il sera disponible en téléchargement.

Door Kickers: Action Squad est un jeu à défilement horizontal sur le thème rétro, où vous incarnez l’un des six membres de l’équipe SWAT pour secourir des otages, désarmer des bombes et sauver la situation. Chaque personnage jouable a des capacités différentes, ajoutant un niveau de stratégie supplémentaire au gameplay.

La description du Play Store indique que le jeu dispose de 84 niveaux non linéaires à compléter, des modes bonus Endless Tower et Zombie Invasion, 60 armes et équipements, plus de 20 types d’ennemis et quatre objectifs de mission. Il n’est pas encore clair si Door Kickers offrira un support pour les contrôleurs physiques ou Android TV. La version iOS coûte 2,99 $ sur l’App Store, vous pouvez donc probablement vous attendre à des prix similaires du port Android.

Door Kickers: Action Squad a reçu d’excellentes critiques sur toutes les plateformes – la version PS4 a un score de 78/100 sur Metacritic, tandis que le port PC a des critiques “ très positives ” sur Steam – la version Android devrait donc être agréable. Le jeu Door Kickers original, avec un style artistique différent et une perspective descendante, est également disponible sur le Play Store (il est sorti en 2015).