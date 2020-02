Activ5: séances d’entraînement isométriques amusantes (presque) n’importe où

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 368

Je joue (en fait, je m’entraîne) avec un appareil de fitness portable Activ5 d’Activbody depuis quelques semaines et jusqu’à présent, je suis impressionné.

Avant d’expliquer, voici quelques informations: je ne fais pas beaucoup d’exercice alors que je m’assieds devant mon Mac presque toute la journée. Et je déteste aller dans un gymnase – ça mâche trop de temps et ça sent généralement drôle.

Bien que je fasse au moins 5 miles par jour pour faire de l’exercice, je sais que mon cœur et le haut de mon corps ne reçoivent pas beaucoup d’amour. C’est pourquoi je suis si impressionné par Activ5.

Alors, qu’est-ce que Activ5 exactement? Il s’agit d’un petit appareil portable fonctionnant sur batterie de la taille d’une mandarine aplatie.

Il mesure la force de compression lorsque vous appuyez sur ses surfaces extérieures entre deux parties du corps (comme vos paumes ou votre biceps et votre avant-bras) ou lorsque vous appuyez dessus contre un objet stationnaire (comme un bureau ou le sol) avec une partie du corps tandis que le libre L’application compagnon iOS (ou Android) vous guide tout au long des exercices.

Il y a beaucoup de variété avec plus de 100 programmes d’entraînement différents dans des catégories telles que Upper Body, Lower Body, Get Strong, Get Toned, Yoga / Pilates, Awesome Abs, Butt Burner, Healthy Joints (l’un de mes favoris) et Car / Plane / Former pour n’en nommer que quelques-uns. Chaque programme d’entraînement comprend jusqu’à 18 exercices distincts, ou vous pouvez choisir un exercice visant une partie spécifique du corps comme les épaules, la poitrine, les biceps, le tronc, les obliques, etc.

La plupart des entraînements ne durent pas plus de 5 minutes et j’essaie (pas si bien) de terminer trois entraînements par jour (ce qui est moins de temps qu’il me faut pour me rendre au gymnase).

Activ5 est livré avec un support pour smartphone en plastique réglable, une touche agréable qui est pratique avec les programmes d’exercice d’Activ5 qui nécessitent l’utilisation des deux mains.

Les exercices sont faciles à suivre. Vous définissez un niveau de résistance maximum la première fois, et l’application s’ajuste automatiquement à votre niveau de forme physique et fournit l’entraînement approprié.

Si vous êtes un fan de l’application Apple Health, vous serez heureux de savoir que vos entraînements sont signalés et intégrés et il existe une application Apple Watch qui affiche la fréquence cardiaque, les calories brûlées et le temps consacré à l’entraînement.

Enfin, si, comme moi, vous préférez jouer à des jeux plutôt qu’à de l’exercice, il existe plusieurs jeux qui utilisent l’Activ5 comme contrôleur. Mon préféré est Activ Fly, dans lequel un avion en papier vole à travers l’écran. Vous contrôlez son vol en appuyant plus fort pour aller plus haut ou plus doucement pour aller plus bas, et l’objet est de collecter toutes les étoiles sur l’écran sans s’écraser sur un bâtiment ou un autre objet. C’est amusant, plus difficile que vous ne le pensez et donne à vos mains et à vos bras un entraînement décent.

Une dernière chose: Activebody vous recommande de consulter un médecin pour voir si l’exercice isométrique est recommandé pour vous avant de commencer, ce qui n’est pas une mauvaise idée.

Activ5 est en vente pour 119,90 $ (régulièrement 129,90 $). J’ai dépensé plus pour les abonnements à la salle de sport et les équipements de fitness que je n’ai jamais utilisés, c’est pourquoi je suis impressionné par Activ5 et je continue de l’utiliser tous les jours.