Activision Blizzard diffusera exclusivement via YouTube dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Google

Dans un communiqué de presse, Activision Blizzard et Google ont annoncé un nouveau partenariat qui verra Activision Blizzard diffuser exclusivement via YouTube (sauf en Chine). Cela inclut des émissions majeures comme la Ligue Overwatch, la Ligue Call of Duty et Hearthstone Esports. Ce partenariat verra également Google Cloud fournir l’infrastructure d’hébergement de jeux pour les titres Activision Blizzard.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Activision Blizzard au cours des dernières années pour tous les titres mobiles afin de renforcer ses capacités d’analyse et l’expérience globale des joueurs”, a déclaré Sunil Rayan, responsable des jeux chez Google Cloud. “Nous sommes ravis d’étendre maintenant notre relation et d’aider à propulser l’un des développeurs de jeux les plus grands et les plus renommés au monde.”

Un autre aspect de ce partenariat est construit autour de l’offre «d’interactions personnalisées optimales», car l’ensemble d’outils de Google Cloud verra Activision Blizzard «offrir des recommandations organisées pour les offres en jeu et les expériences de jeu différenciées».

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

“Nous sommes ravis de nous associer à Google pour piloter la prochaine génération d’innovation de jeu pour l’industrie. L’infrastructure de pointe de Google Cloud nous donne la confiance nécessaire pour offrir un excellent divertissement à nos fans du monde entier”, a déclaré Jacques Erasmus, chef Responsable de l’information chez Activision Blizzard.

Malgré ce nouvel accord, le communiqué de presse ne faisait aucune mention d’Activision Blizzard soutenant Stadia, la propre plate-forme de streaming de jeux de Google. Activision Blizzard est la société mère d’Activision et de Blizzard Entertainment, qui produisent des titres majeurs tels que la franchise Call of Duty, Overwatch, Diablo et plus encore. Call of Duty: Modern Warfare était le jeu le plus vendu de 2019 aux États-Unis, par NPD.