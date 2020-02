Activision cite Reddit sur Call of Duty: Modern Warfare fuite de Warzone

L’existence d’une carte de bataille royale appelée Warzone à venir dans Call of Duty: Modern Warfare est quelque chose d’un secret ouvert à ce stade, avec de multiples fuites indiquant qu’elle arrivera dans un proche avenir. Activision n’est cependant pas satisfait de ces fuites et, comme l’a rapporté Eurogamer, a assigné Reddit.

L’utilisateur de Reddit Assyrian241O a posté un lien vers une image, peut-être une image promotionnelle, de la carte, avec des soldats et des véhicules au-dessus des mots Call of Duty: Warzone. Depuis lors, Activision a émis une citation à comparaître pour les informations de l’utilisateur Reddit, ainsi que des avis de retrait à l’encontre de toute personne qui a partagé l’image via Twitter. Plusieurs utilisateurs de subreddit ont également reçu des avis de retrait.

Gizmodo a noté que Reddit avait précédemment reçu une subpeona pour renoncer aux données sur un membre anonyme, mais un tribunal fédéral a rejeté la requête, jugeant que les droits du premier amendement devaient être respectés. Call of Duty: Modern Warfare était le jeu le plus vendu de 2019 aux États-Unis, avec des ventes en hausse par rapport à Call of Duty: Black Ops 4 dans la même période.

