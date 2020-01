Adam Sandler, Frozen 2 et 5 autres snobs fous – .

Après la publication de chaque année des nominations aux Oscars, il y a toujours quelques omissions flagrantes qui ressortent et font la liste des plus gros snobs de cette année par l’Académie. Cette année n’est pas différente, même si, lundi matin, la révélation des nominés avant la 92e cérémonie des Oscars (qui aura lieu le 9 février) offre un aperçu semblable à un ouvrier de certaines des réalisations marquantes de l’industrie cinématographique au cours de la dernière année, vous pourriez soutiennent qu’il semble y avoir un peu plus d’oubli de tête et de snobs déroutants que d’habitude.

Des snobs comme Adam Sandler se voient refuser une nomination pour sa représentation d’un bijoutier louche qui se fraye un chemin au-dessus de sa tête dans les gemmes Uncut absolument fantastiques d’A24. Même chose avec Frozen 2, sorti en novembre, qui a ramené des personnages bien-aimés comme Elsa, Anna et Olaf associés à une grande histoire et des chansons mémorables. Le film est le film d’animation le plus rentable de tous les temps – et pourtant, d’une manière ou d’une autre, il ne méritait pas une nomination dans la meilleure catégorie de longs métrages d’animation de cette année?

Il y avait, bien sûr, beaucoup cette année qui était prévisible, du Joker dirigé par Joaquin Phoenix ramassant une série de nominations (11) aux hochements de tête pour The Irishman, Once Upon a Time à Hollywood et 1917. Comme nous l’avons dit, cependant, les snobs étaient tout aussi prévisibles, à leur manière, même si certains d’entre eux semblaient un peu plus indéfendables cette année. Ci-dessous, nous allons parcourir ce que nous pensons être parmi les plus importants.

Se rendre compte que les Oscars sont une institution ennuyeuse qui identifie rarement le travail le meilleur / le plus excitant et que le fait de ne pas être nommé fait de vous encore plus une légende pic.twitter.com/kab9sGR9cc

– David Malitz (@malitzd) 13 janvier 2020

Adam Sandler, pour Uncut Gems: Celui-ci figurera en tête de liste des plus gros snobs de cette année ou presque. Peut-être que le film était trop énervé? Il comprenait, par exemple, les septièmes bombes F de l’histoire du cinéma. Pourtant, il est sorti en décembre et a suscité une tonne de buzz pendant la saison des fêtes pour les films. La performance de Sandler en tant que bijoutier Howard Ratner est l’une des meilleures, peut-être même la meilleure, de sa carrière. C’est maniaque, charnu et mémorable, et c’est dommage qu’il n’ait pas été nominé pour le meilleur acteur.

Congelé 2: Comment celui-ci continue d’être l’un des films d’animation les plus rentables de tous les temps, et pourtant ne parvient pas à obtenir le meilleur signe d’animation cette fois-ci, me dépasse. Pour tordre encore plus le couteau, le film enregistre toujours suffisamment de ventes au box-office pour en faire l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Greta Gerwig, pour Little Women: Il est regrettable que la catégorie des meilleurs réalisateurs cette fois-ci présente tous les hommes. Pas parce que les réalisateurs de Parasite, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, et The Irishman n’étaient pas dignes, mais Greta Gerwig aurait certainement mérité un clin d’œil pour sa mise en scène de Little Women. Le film n’a pas été complètement snobé, car il a remporté une demi-douzaine de nominations, mais Gerwig est celui qui a transformé cette adaptation du roman classique en une que le public moderne peut apprécier tout en honorant l’histoire elle-même, et elle aurait dû être reconnue comme tel.

George MacKay, pour 1917: Il y a un peu un élément de Tom Hanks / Castaway dans la performance de George MacKay dans le drame du réalisateur Sam Mendes 1917, qui a été tourné pour donner l’apparence d’une prise unique et continue qui se déroule en temps réel. MacKay doit porter une bonne partie du film sur son épaule, et si vous allez le voir (et vous devriez!), Vous verrez ce que nous voulons dire. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus sans gâcher les choses, mais une autre honte ici.

Jennifer Lopez, pour Hustlers: Que l’académie a ignoré Jennifer Lopez pour sa performance en tant que strip-teaseuse de New York tombe dans le même seau que le snob de Sandler. Les deux sont les meilleurs tours de carrière de chaque acteur, et Hustlers a récolté plus de 100 millions de dollars au box-office en raison en grande partie de la représentation de J Lo d’un strip-teaseur qui bouscule ses clients – toujours à la recherche du prochain gros score, comme celui de Sandler bijoutier.

Taron Egerton, pour Rocketman: Voici le problème, pour moi, avec Taron Egerton qui est passé pour un clin d’œil du meilleur acteur pour sa représentation d’Elton John dans le biopic Rocketman. L’année dernière, Rami Malek nous a donné une performance similaire (dépeignant Queen’s Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody), sauf qu’il a tout synchronisé sur les lèvres. Dans ce cas, cependant, Taron a réellement chanté la chanson d’Elton dans le film, alors cela ne devrait-il pas l’avoir devancé?

Awkwafina, pour The Farewell: Celui-ci est peut-être le plus pardonnable des snubs, mais c’est néanmoins un snub. Le film était un chéri critique, et Awkwafina a déjà remporté un Golden Globe, mais peut-être que sa performance était trop… modérée pour les électeurs des Oscars? Cela a certainement été maîtrisé pour Awkwafina elle-même, qui a enterré toute son énergie maniaque typique pour nous donner une performance d’une gamme émotionnelle et d’une profondeur exquises.

Source de l’image: Matt Baron / Shutterstock

.