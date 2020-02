Adobe Acrobat est sur Google Drive. Les meilleurs outils PDF en plus de vos fichiers clés

Google nous propose des outils basés sur le cloud avec une variété de techniques à découvrir. Google va bien au-delà de son moteur de recherche et de ses e-mails. Il nous donne également accès au Drive, au calendrier, aux documents et bien plus encore. Google autorisera désormais apparemment l’accès à Adobe Acrobat sur son Drive.

Un récent blog Adobe a annoncé que «Adobe Acrobat pour l’intégration de Google Drive» était en ligne sur G Suite Marketplace. En plus de cela, nous pouvons également utiliser des outils PDF pour créer, afficher, annoter, modifier, partager et signer des PDF sans même quitter Google Drive.

Auparavant, nous ne pouvions lire le fichier que sur Google Drive et nous ne pouvions y apporter aucune modification. Cette nouvelle fonctionnalité nous aidera certainement et rendra notre travail plus facile et moins long.

Grâce à l’intégration de Google Drive, nous pouvons afficher, rechercher et annoter des PDF gratuitement. Incroyable n’est-ce pas? Non seulement cela, Adobe a de bonnes nouvelles pour les administrateurs informatiques. Ils peuvent facilement activer le commutateur d’intégration pour eux-mêmes et leur équipe.

En plus de cela, les abonnés Acrobat DC peuvent bénéficier des avantages supplémentaires suivants:

Modifiez et organisez des fichiers PDF existants en supprimant, réorganisant et en faisant pivoterCombinez plusieurs types de fichiers, y compris PDF, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Microsoft Office, image, texte et fichiers de conception Adobe en un seul PDF pour enregistrer ou partagerCréer des PDF de haute qualité qui Conservez les polices, la mise en forme et les mises en page Exportez des fichiers PDF dans des fichiers Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou RTF modifiables tout en préservant les polices, la mise en forme et les mises en page Enregistrez automatiquement toutes les modifications dans Drive Envoyez un document pour signature électronique et suivez sa progression.

Adobe a également partagé une vidéo sur YouTube concernant leur Acrobat Reader G Suite M. Vous pouvez également la consulter pour plus de détails.