Adobe annonce un appareil photo Photoshop avec des filtres «alimentés par l’IA» (mise à jour: disponible pour la pré-inscription)

Adobe a annoncé une nouvelle application dans Photoshop Camera. Comme son nom l’indique, Camera exploite les côtelettes de traitement d’image d’Adobe pour appliquer des effets aux photos en temps réel, contournant apparemment la nécessité d’utiliser les autres logiciels de l’entreprise pour les ajouter après coup.

Il y a environ un milliard d’autres applications qui font déjà des choses comme ça, mais la prise d’Adobe est apparemment construite sur la plateforme Sensei AI de l’entreprise et peut reconnaître un tas de choses de type Photoshop comme la plage dynamique et la tonalité en temps réel pour faire de meilleurs ajustements. L’application enregistre également une copie de la photo sans aucun ajustement, vous n’avez donc pas à vous soucier de prendre plusieurs photos d’une même scène.

Vous pouvez vous inscrire pour accéder rapidement à l’application dès maintenant sur photoshopcamera.com. Adobe indique que des créneaux horaires limités sont disponibles, donc vous pourriez ne pas y arriver. Si vous vous inscrivez et que vous n’y accédez pas, vous recevrez un e-mail lorsque l’application atteindra publiquement le Play Store.

Pré-inscription sur le Play Store

Alors que vous pouviez déjà vous inscrire pour un accès anticipé via le site Web d’Adobe, vous pouvez maintenant vous préinscrire à la version stable de l’application appareil photo sur le Play Store. De cette façon, vous serez averti dès qu’il sera accessible au public et pourrez le télécharger immédiatement. Étant donné que la fiche est désormais en ligne et visible par le public, vous pouvez également essayer de rejoindre la version bêta de la pré-version via la page d’inscription du Play Store, mais votre kilométrage peut varier.