Adobe Capture pour iOS et Android apporte des formes vectorielles en couleur au mobile, générateur de motifs pour tablettes

Adobe a publié une mise à jour pour son application Capture pour iOS et Android qui apporte un nouvel outil de création de motifs pour tablettes et pour la première fois, la possibilité de créer des formes vectorielles en couleur sur les appareils mobiles.

La dernière version d'Adobe de Capture pour iOS et Android apporte les deux nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations de performances et des corrections de bugs.

Formes vectorielles en couleur

Pour la première fois, Adobe permet aux utilisateurs de créer des formes vectorielles en couleur sur les smartphones et les tablettes.

Ouvrez simplement l'application et passez du mode noir et blanc au mode couleur dans le panneau des formes pour vectoriser les illustrations et les photos. Utilisez le panneau d'édition pour rogner, effacer, dessiner et remplir des zones et réduire le nombre de couleurs dans votre forme. Prévisualisez votre forme vectorisée en utilisant le mode d'aperçu avant de l'enregistrer dans votre bibliothèque Creative Cloud.

Générateur de modèles

Adobe note que la capture exclusive des tablettes iOS et Android est la possibilité de créer des motifs à partir de formes vectorielles dans votre bibliothèque. Voici comment il décrit la nouvelle fonctionnalité:

Choisissez parmi vos formes monochromes et combinez-les à l'aide de notre grille de pression précise pour créer des motifs sans soudure colorés. Basculez entre une variété de formes de carreaux pour créer des variations infinies sur vos conceptions. Vous pouvez ensuite enregistrer vos motifs sous forme de mosaïques à utiliser dans Photoshop et Illustrator.

Adobe Capture CC est un téléchargement gratuit depuis l'App Store pour iPhone et iPad et Google Play Store pour Android. En savoir plus sur cette mise à jour dans le blog d'Adobe ici.

