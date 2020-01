Adobe envoie enfin l’un de ses derniers produits hérités dans le cloud

Lundi, Adobe a dévoilé Adobe Experience Manager en tant que service cloud. Il devient l’un des derniers produits de l’entreprise à migrer vers le cloud.

Adobe Experience entre dans le cloud

Adobe Experience Manager en tant que service cloud combine un CMS, la gestion des actifs numériques, la gestion de l’affichage numérique et la communication client. Essentiellement, il permet aux clients de partager et de personnaliser le contenu. Cependant, il offre également une variété d’autres éléments. Il s’agit notamment d’outils de données et d’informations, de la gestion du parcours client, du commerce et de la publicité.

En faisant cette annonce, Loni Stark, directeur principal de la stratégie et du marketing produit chez Adobe, a déclaré:

Adobe Experience Manager en tant que service cloud suralimente les capacités des organisations à créer, gérer et diffuser plus de campagnes, d’actifs numériques et d’expériences plus rapidement que jamais. Il crée une offre attrayante pour les entreprises de taille moyenne et les entreprises qui se transforment de plus en plus pour adopter des outils numériques avancés mais qui ont besoin de plus de simplicité et de flexibilité pour prendre en charge leurs modèles commerciaux en évolution.

Adobe a révélé que certains de ses clients utilisent déjà la version cloud du produit. L’un d’eux est Under Armour. Son propriétaire de produits informatiques, Ben Snyder, a déclaré:

Lorsque l’occasion s’est présentée de devenir l’un des premiers à adopter Adobe Experience Manager en tant que service cloud, nous avons sauté sur l’occasion en raison de l’évolutivité de l’offre. L’intégration a été transparente. Notre gestionnaire d’actifs numériques fonctionne déjà sur le service cloud et le temps de téléchargement de nos nouveaux actifs de saison a été considérablement réduit.