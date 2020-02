Adobe fête le 30e anniversaire de Photoshop avec des mises à jour

Adobe a lancé Photoshop il y a 30 ans en 1990, et il célèbre avec des mises à jour de Photoshop pour iPad et Mac.

Photoshop pour ordinateur

Améliorations de l’espace de travail de remplissage sensible au contenu: Vous pouvez désormais effectuer plusieurs sélections et appliquer plusieurs remplissages sans quitter l’espace de travail.

Améliorations du flou de l’objectif: Adobe a amélioré la qualité de sortie et les performances du flou de l’objectif et l’a placé sur le GPU. La fonctionnalité offre également désormais un bokeh plus coloré via les reflets spéculaires.

Mode sombre

Amélioration des performances

Vous pouvez télécharger Photoshop pour le bureau ici.

Photoshop pour iPad

Outil de sélection d’objet: Avec l’outil Sélection d’objet, vous dessinez une région rectangulaire ou même un lasso brut autour de la zone que vous souhaitez sélectionner, et l’outil recherche et sélectionne automatiquement les objets principaux à l’intérieur de la région définie.

Paramètres de type: Les paramètres de saisie dans cette version apportent à l’iPad de nombreux contrôles typographiques que vous utilisez dans Photoshop sur le bureau. Adobe a ajouté des propriétés de calque, de caractère et d’options.

Amélioration des performances

Vous pouvez télécharger Photoshop pour iPad ici.

