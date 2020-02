Adobe Fresco: guide des outils de base

Source: Rebecca Spear / iMore

Si vous venez de télécharger Adobe Fresco pour votre tablette et êtes curieux de savoir comment l’utiliser, nous avons ce qu’il vous faut. Bien qu’il s’agisse d’un logiciel de dessin très simplifié, il y a encore une courbe d’apprentissage, surtout si vous n’êtes pas déjà familier avec les programmes de dessin. Voici tous les outils fondamentaux d’Adobe Fresco et ce qu’ils font.

Un guide des outils de base d’Adobe Fresco

Couches

Travailler en couches vous permet d’apporter des modifications à une section de votre travail sans affecter les autres. Cela vous donne beaucoup de contrôle pour que vos projets se présentent exactement comme vous le souhaitez.

Gestes et raccourcis

Source: Rebecca Spear / iMore

Il existe plusieurs raccourcis intégrés à Adobe Fresco pour rendre le dessin et la peinture plus pratiques. Voici les plus importants et ce qu’ils font.

Touchez le raccourci: Le cercle à l’écran vous permet de modifier la façon dont certains outils se comportent rapidement. Par exemple, tout en appuyant sur le cercle d’une main et en utilisant un pinceau pixel ou vectoriel de l’autre main, le pinceau devient temporairement une gomme jusqu’à ce que vous laissiez le cercle disparaître.

Zoom: Utilisez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière sur votre projet comme vous le feriez avec un smartphone.

Agréable à voir: Placez deux doigts sur l’écran comme si vous alliez zoomer, mais cette fois, rapprochez rapidement deux doigts. Le projet sur lequel vous travaillez remplira l’écran.

Faire pivoter la toile: Placez deux doigts sur l’écran et faites-les pivoter.

annuler: Tapez deux doigts sur l’écran pour annuler.

Refaire: Appuyez sur trois doigts sur l’écran pour refaire.

Pipette: Appuyez longuement sur un doigt sur l’écran pour sélectionner une couleur.

Outils de couleur

Brosses et gomme

Il existe trois types de pinceaux dans Adobe Fresco: pixel, direct et vectoriel. Les pinceaux pixel sont des pinceaux raster de base. Les brosses en direct reproduisent le mouvement et le débit des huiles et de l’eau pour avoir l’air plus réaliste. Les pinceaux vectoriels sont constitués de lignes droites ou courbes pour produire des traits lisses. Ces trois outils de pinceau occupent les trois premières positions en haut de la barre d’outils.

Notez que deux types de pinceaux différents ne peuvent pas être utilisés dans le même calque. Si vous travaillez avec un type de pinceau sur un calque, puis passez à un autre pinceau, un nouveau calque sera créé.

Pinceau pixel

Si vous appuyez rapidement sur ce bouton, vous passerez à cet outil. Appuyez à nouveau dessus et un menu affichant tous les pinceaux de pixels disponibles apparaîtra. Chaque pinceau de pixels crée un effet différent, vous voudrez donc tous les tester. Si vous démarrez des pinceaux, vous pourrez les afficher à partir de l’onglet Favoris.

Source: Rebecca Spear / iMore

Une fois le pinceau pixel sélectionné, vous pouvez choisir sa taille, son débit et son lissage en appuyant sur l’outil correspondant. Chacune de ces choses affecte à quoi elle ressemble lorsqu’elle est appliquée à un calque. La taille détermine la taille du pinceau. Le débit détermine la vitesse à laquelle la peinture est déposée chaque fois que vous effectuez un trait, et le lissage détermine dans quelle mesure le programme corrige vos traits pour les rendre plus lisses.

L’outil Paramètres de pinceau est l’endroit où les choses deviennent vraiment techniques. Puisqu’il s’agit d’un guide de base, nous n’y entrerons pas beaucoup. Il suffit de dire que cela vous permet d’avoir plus de contrôle sur l’apparence de vos coups de pinceau.

Brosse en direct

Si vous appuyez rapidement sur ce bouton, vous passerez à cet outil. Appuyez à nouveau dessus et un menu affichant tous les pinceaux en direct disponibles apparaîtra. Chaque pinceau en direct crée un effet différent, vous voudrez donc tous les tester. Si vous démarrez des pinceaux, vous pourrez les afficher à partir de l’onglet Favoris.

Source: Rebecca Spear / iMore

Une fois un pinceau actif sélectionné, vous pouvez choisir sa taille, son débit et son débit d’eau. Chacune de ces choses affecte à quoi elle ressemble lorsqu’elle est appliquée à un calque. La taille détermine la taille du pinceau. Le débit détermine la vitesse à laquelle la peinture est déposée chaque fois que vous effectuez un trait, et le débit d’eau détermine la quantité d’eau sur votre pinceau.

L’outil Paramètres de pinceau est l’endroit où les choses deviennent vraiment techniques. Puisqu’il s’agit d’un guide de base, nous n’y entrerons pas beaucoup. Il suffit de dire que cela vous permet d’avoir plus de contrôle sur l’apparence de vos coups de pinceau.

Brosse de vecteur

Si vous appuyez rapidement sur ce bouton, vous passerez à cet outil. Appuyez à nouveau dessus et un menu affichant tous les pinceaux vectoriels disponibles apparaîtra. Chaque pinceau vectoriel crée une barre d’outils d’effets différente, vous voudrez donc tous les tester. Si vous démarrez des pinceaux, vous pourrez les afficher à partir de l’onglet Favoris.

Source: Rebecca Spear / iMore

Une fois qu’un pinceau vectoriel est sélectionné, vous pouvez choisir sa taille ou son lissage. Chacune de ces choses affecte à quoi elle ressemble lorsqu’elle est appliquée à un calque. La taille détermine la taille du pinceau. Le lissage détermine dans quelle mesure le programme corrige vos traits pour les rendre plus lisses.

L’outil Paramètres de pinceau est l’endroit où les choses deviennent vraiment techniques. Puisqu’il s’agit d’un guide de base, nous n’y entrerons pas beaucoup. Il suffit de dire que cela vous permet d’avoir plus de contrôle sur l’apparence de vos coups de pinceau.

La gomme

Vous ne pensez peut-être pas qu’une gomme est une brosse, mais dans les programmes de dessin, elle fonctionne de manière très similaire. Si vous appuyez rapidement sur ce bouton, vous passerez à cet outil. Appuyez à nouveau dessus et un menu affichant toutes les brosses de gomme disponibles apparaîtra.

Source: Rebecca Spear / iMore

Une fois la gomme sélectionnée, vous pouvez choisir sa taille, son débit ou son lissage au bas de la barre d’outils. Chacune de ces choses affecte à quoi elle ressemble lorsqu’elle est appliquée à un calque. La taille détermine la taille de la gomme. Le débit détermine la vitesse à laquelle la peinture est retirée chaque fois que vous effectuez un trait, et le lissage détermine la mesure dans laquelle le programme corrige vos traits pour les rendre plus lisses.

Contrairement aux fournitures d’art physique, la gomme peut supprimer tout ce que vous appliquez, y compris l’aquarelle, la peinture à l’huile et les pinceaux d’encre.

Outils de sélection

Lorsqu’une zone est sélectionnée, seule cette zone peut être modifiée. Assurez-vous que vous êtes sur le bon calque lorsque vous souhaitez effectuer une sélection.

Il existe quatre outils de sélection: Lasso, sélection rapide, carré et cercle:

Sélection Lasso: Vous permet de tracer n’importe quelle forme que vous souhaitez sur une zone et de sélectionner tout dans votre tracé.

Sélection rapide: Fonctionne plus comme un pinceau et sélectionne tout ce que vous touchez.

Sélection de carrés: Effectue uniquement une sélection de forme carrée ou rectangulaire.

Sélection du cercle: Permet de sélectionner n’importe quelle zone dans une forme circulaire ou ovale.

Utiliser un outil de sélection

Enregistrement, importation, exportation et partage

Source: Rebecca Spear / iMore

Adobe Fresco enregistre automatiquement votre travail au fur et à mesure. Appuyez simplement sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour fermer votre fichier et l’enregistrer dans le cloud. Cependant, si vous souhaitez enregistrer votre travail sous un type de fichier spécifique, vous devrez exporter votre image.

Importation

Si vous souhaitez importer une image préexistante, vous appuyez simplement sur le icône d’image dans la barre d’outils.

Cela vous permet de tirer des images depuis votre compte Creative Cloud, les fichiers de votre tablette et vos photos. Vous pouvez même prendre une toute nouvelle photo et l’importer dans Adobe Fresco.

Source: Rebecca Spear / iMore

Exporter et partager

Une fois votre projet terminé, sélectionnez le bouton d’exportation en haut de l’écran.

Vous pouvez effectuer une exportation rapide de votre projet sous forme de fichier image en sélectionnant Exportation rapide.

Sélectionnez où vous souhaitez partager ou enregistrer l’image à.

Source: Rebecca Spear / iMore

Ou si vous souhaitez plus d’options d’exportation, sélectionnez Publier et exporter.

Source: Rebecca Spear / iMore

Si vous sélectionnez Exporter en tant que vous pouvez décider d’exporter votre travail au format PNG, JPG, PSD ou PDF.

Si vous sélectionnez Projet Behance vous publierez votre travail sur la plate-forme de médias sociaux d’Adobe, Behance. C’est un endroit où les artistes peuvent présenter leur travail et voir le travail d’autres artistes.

Source: Rebecca Spear / iMore

Adobe Fresco enregistre chaque étape du processus de création. Si vous sélectionnez Exportation en accéléré, vous pouvez envoyer un timelapse vidéo de votre travail à un e-mail ou le publier sur les réseaux sociaux.

Du frais à la fresque

Maintenant que vous connaissez tous les outils de base d’Adobe Fresco, vous pouvez jouer avec eux jusqu’à ce que vous compreniez mieux comment ils fonctionnent tous. Ce programme vous donne beaucoup de liberté pour créer les projets que vous envisagez, que ce soit avec des pinceaux pixel, des pinceaux en direct, des pinceaux vectoriels ou un mélange des trois. Amusez-vous à créer!

Peignez comme un pro

Adobe Fresco

Gratuit et facile d’utilisation

Créez l’illustration numérique que vous avez toujours imaginée avec cette application intuitive. Vous aurez accès à plusieurs pinceaux et outils et pourrez même avoir des couches raster et vectorielles dans un même document.

