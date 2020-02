Adobe Fresco pour iPad Pro: une application de dessin et de peinture intuitive qui produit des effets réels

Source: Rebecca Spear / iMore

Il existe de nombreux programmes de dessin et de peinture numérique, ce qui rend difficile de savoir lesquels valent vraiment le coup. En plus de cela, beaucoup sont compliqués et prennent des heures de cours pour comprendre. Idéalement, vous voulez un logiciel intuitif qui vous permet de peindre et de dessiner tout en regardant et en vous sentant comme si vous utilisiez des outils traditionnels.

J’ai eu l’occasion de tester Adobe Fresco sur un iPad Pro – une application de dessin et de peinture gratuite créée spécialement pour les tablettes. Au cours des 30+ heures que j’ai passées à le tester, j’ai découvert que non seulement l’interface était incroyablement facile à naviguer, mais que les outils fonctionnaient à merveille et vous donnaient beaucoup de contrôle lors de la conception. Bien que le logiciel soit gratuit, je dirai que vous voudrez certainement utiliser l’Apple Pencil afin de tirer le meilleur parti de cette application. Je l’ai utilisé dans mes tests et j’ai trouvé qu’il se marie à merveille avec Adobe Fresco. Il est disponible sur un certain nombre de tablettes iOS et Android et il est prévu de le porter à encore plus d’appareils.

Il existe un abonnement premium pour Adobe Fresco. Cependant, vous n’avez besoin de passer à la version payante que si vous souhaitez accéder à des pinceaux et des outils supplémentaires. Si vous êtes déjà un fan de Creative Cloud, c’est un excellent logiciel compagnon et si vous n’êtes pas familier avec les autres programmes d’Adobe, c’est un point de départ beaucoup plus convivial que Photoshop ou Illustrator.

Dessin et peinture réalistes

Adobe Fresco

Conclusion: Si vous voulez un logiciel de dessin et de peinture gratuit qui crée des effets réalistes pour les pinceaux raster, en direct et vectoriels, voici l’application à obtenir. Sachez simplement qu’il n’y a pas d’outils de texte et que la version gratuite ne fournit que 2 Go de stockage.

Avantages

Interface intuitive

85 brosses raster, en direct et vectorielles

Des effets réalistes

Sensibilité aux AVC

L’application de base est gratuite

Les inconvénients

Impossible d’ajouter du texte

Aucune option de toile ou de papier

Seulement 2 Go de stockage avec version gratuite

L’abonnement Premium est de 10 $ / mois

Facile à utiliser avec des effets réalistes

Adobe Fresco Ce que j’aime

Source: Rebecca Spear / iMore

Dès que j’ai placé l’Apple Pencil sur l’écran et commencé à dessiner dans Adobe Fresco, je pouvais dire que j’allais aimer ce logiciel. Les outils sont faciles à trouver et à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour les artistes numériques débutants, mais ils sont également suffisamment complexes pour satisfaire les professionnels. Voici tout ce que j’ai adoré d’Adobe Fresco.

Effets réalistes Ressemble au support physique

Je ne peux vraiment pas insister assez sur ce point. Chaque fois que j’utilise les différents outils, le programme répond de manière si réaliste qu’il semble exactement comme si les dessins avaient été créés avec des fournitures d’art physique plutôt que via une tablette.

Les accidents vasculaires cérébraux semblent fidèles à la réalité comme s’ils avaient été faits avec des supports physiques plutôt que sur une tablette.

Les pinceaux aquarelle s’étalent et créent cet effet nuageux familier chaque fois que je pose plusieurs coups de pinceau. L’outil crayon réagit à la pression et ressemble à un croquis dans mon bloc-notes. En plus de dessiner avec la pointe de l’Apple Pencil, vous pouvez même utiliser les côtés de la pointe pour produire un effet de scumble pour un ombrage doux.

De même, plus vous appuyez fort avec le pinceau vectoriel, plus les traits deviennent épais, vous permettant de donner de la profondeur à vos images comme vous pouvez le faire avec la plume et l’encre physiques. De plus, vous pouvez ajuster la quantité d’eau sur la brosse, l’opacité et le débit, affectant ainsi à quoi elle ressemble lorsque vous effectuez des traits sur l’écran. Cela vous aide vraiment à obtenir la sensation exacte que vous recherchez avec votre travail.

Ce réalisme ouvre de nombreuses possibilités, mais le programme vous permet également de tricher car il est plus indulgent que les médiums traditionnels. Si vous faites un mauvais coup, vous tapez simplement deux doigts sur l’écran pour annuler. De plus, vous pouvez toujours utiliser la gomme et supprimer tous les aspects que vous n’aimez pas des différentes couches.

Beaucoup d’outils gratuits Beaucoup de variété

Source: Rebecca Spear / iMore Coups de vecteur et pinceaux de pixels dans le même document.

Chaque fois que vous entendez qu’un programme de dessin est gratuit, vous pensez généralement que ce ne sera pas si bon ou qu’il cachera la plupart de ses fonctionnalités derrière un mur de rémunération d’une certaine sorte. Cependant, la version gratuite d’Adobe Fresco m’a surpris par le nombre d’outils qu’elle offrait.

Vous obtenez des couches illimitées, vous n’avez donc pas à vous soucier de vous sentir limité à cet égard. Et puis il y a un mélange de 85 pinceaux différents, y compris des pinceaux en direct, raster et vectoriels. Cependant, vous constaterez que 33 pinceaux supplémentaires (principalement des effets de bande dessinée et d’arrière-plan) et la possibilité d’importer vos propres pinceaux ne sont accessibles que via l’abonnement premium.

Ce qui rend ce logiciel Adobe unique, c’est qu’il vous permet d’utiliser des pinceaux et des vecteurs pixel dans le même projet, ce qui en fait un mélange très atténué de Photoshop et Illustrator. Cela facilite non seulement la création d’œuvres d’art complètes dans un seul programme Adobe, mais vous donne également la liberté de créer des conceptions intéressantes que vous ne pourriez pas créer dans des projets uniquement raster ou vectoriels.

Outils intuitifs Facile à trouver et à modifier

Source: Rebecca Spear / iMore

Ce programme est assez basique par rapport à Photoshop ou Illustrator, mais il comprend les outils de peinture et de dessin les plus importants, tels que: les outils de sélection, le compte-gouttes, les options d’opacité, un outil de remplissage, des calques et un bouton d’importation.

J’étais également heureux de constater que vous pouvez modifier la barre d’outils. Je suis gaucher, ce qui signifie que lorsque j’ai utilisé l’application pour la première fois, mes doigts ont continué à taper sur les différents outils sur le côté gauche de l’écran pendant que je dessinais. Comme vous pouvez l’imaginer, c’était vraiment frustrant. J’ai donc été très heureux de constater que je pouvais déplacer la barre d’outils sur le côté droit de l’écran pour éviter ce problème. Les choses se sont beaucoup mieux passées après cela.

Outils d’apprentissage Un bon début pour les artistes débutants

Source: iMore

Je ne sais pas pour vous, mais j’apprends mieux quand j’ai une expérience pratique. Adobe comprend cela et a permis à quiconque débutant dans le dessin numérique d’apprendre à utiliser Fresco en les laissant fouiner dans les travaux terminés. Vous trouverez des didacticiels vidéo ainsi que des fichiers en couches dans la section Apprendre de l’application, que vous pouvez manipuler et explorer pour mieux comprendre le logiciel.

Il y a aussi une galerie où vous et d’autres utilisateurs pouvez télécharger leur travail pour que tous les utilisateurs de Fresco puissent le voir. Vous constaterez même que les gens mettent en ligne des vidéos d’eux-mêmes en utilisant Adobe Fresco. En les regardant, vous pourrez peut-être ramasser une chose ou deux auprès d’autres artistes.

Manque quelques options

Adobe Fresco Ce que je n’aime pas

Source: Rebecca Spear / iMore

Comme vous pouvez le voir par le nombre d’étoiles que j’ai donné à cette application, elle n’est pas parfaite. Voici toutes les choses que je n’aimais pas à propos d’Adobe Fresco.

Outils limités Impossible d’ajouter du texte ou de choisir votre toile

J’ai été absolument surpris de constater qu’il n’y a pas d’outil de texte dans Adobe Fresco. Certes, il s’agit plus d’un logiciel de dessin et de peinture que d’un logiciel de conception graphique. Cependant, ne pas pouvoir ajouter de texte est très limitant pour de nombreux utilisateurs. Pendant les tests, j’ai fini par porter une pièce finie dans Photoshop et ajouter du texte de cette façon, ce qui était assez facile à faire puisque j’avais déjà accès à Photoshop, mais ce ne sera pas une option pour certaines personnes.

L’absence d’un outil de texte limite ce que vous pouvez faire dans le logiciel.

De plus, alors que les effets des pinceaux étaient incroyablement réalistes, ce fut une déception quand j’ai découvert qu’il n’y avait pas d’options de canevas pour changer la texture de votre arrière-plan. Cela peut ne pas être important pour certains utilisateurs, cependant, j’aime ajouter plus de profondeur à mes pièces en choisissant à quoi ressemble ma couche de base. Dans certains autres logiciels de dessin et de peinture, le fait de pouvoir choisir différentes toiles peut affecter l’apparence des pinceaux lorsqu’ils sont appliqués et vous donne ainsi plus de contrôle sur l’apparence de votre pièce.

L’abonnement premium Identique au paiement pour Photoshop CC

Source: Rebecca Spear / iMore

Comme je l’ai déjà dit, j’adore les pinceaux et les outils fournis avec la version gratuite de ce logiciel. De nombreux artistes débutants et professionnels seront en mesure de faire beaucoup de conception dans cette application sans se sentir limités. Cependant, si vous êtes vraiment sérieux au sujet de votre art numérique, vous voudrez passer à l’abonnement premium.

Source: iMore

Il y a 1000 brosses supplémentaires avec la version premium. De plus, au lieu de ne fournir que 2 Go de stockage cloud, la version payante vous donne 100 Go. Compte tenu de la taille des images en couches, vous voudrez cet espace supplémentaire si vous prévoyez d’utiliser régulièrement cette application.

Le fait est que vous devrez payer 10 $ par mois pour la version premium. Cela revient à payer le plan Photographie d’Adobe, qui vous offre à la fois Photoshop et Lightroom, ainsi que 20 Go de stockage. Et pourtant, Adobe Fresco n’offre pas autant d’outils, de fonctions ou de stockage que le logiciel phare d’Adobe. Certes, 10 $ par mois sont moins chers que de payer seul l’abonnement Photoshop.

Adobe Fresco Bottom Line

Source: Rebecca Spear / iMore

Je n’avais prévu de passer qu’environ sept heures à tester l’application gratuite de dessin Adobe Fresco, mais je me suis tellement amusée à en profiter que j’ai fini par la tester pendant plus de 30 heures. C’est un programme remarquable qui produit des effets réalistes pour les outils à crayon, pinceau et encre. Si vous connaissez déjà le logiciel Adobe, vous trouverez ce logiciel super facile à utiliser par rapport à Photoshop ou Illustrator. Cela en fait également une excellente option pour les artistes numériques novices.

4

sur 5

Bien que j’aie beaucoup aimé Adobe Fresco, j’ai été déçu quand j’ai découvert qu’il n’avait pas d’outil de texte et qu’il n’y avait aucun moyen de changer le type de canevas pour vos projets. L’absence de ces options peut sembler très limitative pour certains utilisateurs. Cependant, j’ai été impressionné lorsque j’ai découvert qu’un mélange de 85 brosses en direct, raster et vectorielles était inclus avec la version gratuite. Cela vous donne beaucoup d’espace pour créer les projets de dessin et de peinture numériques que vous envisagez.

Si vous pensez que vous utiliserez beaucoup ce logiciel, vous pouvez également payer 10 $ par mois pour la version premium, qui vous donne accès à des pinceaux supplémentaires et à 100 Go de Cloud Storage.

Peignez comme un pro

Adobe Fresco

Gratuit et facile d’utilisation

Créez l’illustration numérique que vous avez toujours imaginée avec cette application intuitive. Vous aurez accès à plusieurs pinceaux et outils et pourrez même avoir des couches raster et vectorielles dans un même document.

Galerie

