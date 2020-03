Adobe offre aux étudiants et aux enseignants un accès gratuit à Creative Cloud

L’administrateur informatique de votre université devra faire une demande d’accès.

Que souhaitez-vous savoir

Adobe rend temporairement Creative Cloud gratuit pour les enseignants et les étudiants.

L’offre vise à leur permettre de continuer à être productifs pendant qu’ils travaillent et étudient à domicile.

Cependant, les étudiants ne peuvent pas bénéficier individuellement de la promotion, car la demande d’accès doit être présentée par l’administrateur informatique de l’université.

Alors que les universités du monde entier ferment leurs campus et que les organisations demandent à leurs employés de travailler à domicile, de nombreuses entreprises technologiques mettent leurs produits à la disposition des établissements d’enseignement gratuitement. Google et Microsoft ont tous deux rendu leurs outils de communication et de vidéoconférence à grande échelle gratuits pour tout le monde, et maintenant Adobe offre temporairement un accès gratuit à Creative Cloud aux étudiants et aux enseignants.

L’abonnement, qui coûte généralement 79,49 $ par mois, permettra aux étudiants et aux enseignants concernés d’accéder à l’ensemble des applications d’Adobe, telles que Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, etc. L’accès temporaire durera jusqu’en mai 2020.

Malheureusement, l’utilisation de l’offre n’est pas aussi simple que la simple inscription. Les étudiants et les professeurs ne peuvent pas bénéficier de l’offre individuellement. L’administrateur informatique de l’université doit plutôt contacter Adobe via ce formulaire. Une fois cela fait, Adobe examinera chaque demande individuelle et informera le demandeur de sa décision d’approuver ou non la demande. L’administrateur peut ensuite autoriser l’accès aux étudiants et aux professeurs une fois que la demande de leur organisation a été approuvée.

La caméra Photoshop d’Adobe est désormais disponible pour Android en avant-première