Affichage 120 Hz, appareil photo 64MP, pas ColorOS

La 5G devient de plus en plus abordable de jour en jour, car Realme est devenu le dernier fabricant à lancer un combiné compatible 5G rentable. Le Realme X50 5G, qui était auparavant très médiatisé, est apparu sur le site Web chinois de la société, offrant un aperçu officiel des spécifications et des fonctionnalités du téléphone.

Le combiné dispose d’un certain nombre de saisisseurs de titres, y compris la prise en charge du réseau 5G, un écran 120Hz et un chipset Snapdragon 765G. Mieux encore, les prix commencent à seulement 2 499 CNY (360 $). C’est tout à fait la proposition de valeur, alors espérons que le téléphone verra le jour en dehors de la Chine.

Spécifications Realme X50 5G

Le plus gros tirage du téléphone est sans doute l’écran 120 Hz 6,57 pouces qui se traduit par un rapport écran / corps de 90,4%. Il s’agit d’une mise à niveau sur le panneau 90 Hz de notre gagnant du meilleur Android 2019, le Realme X2 Pro. L’écran bénéficie également d’une résolution FHD + (2400 x 1080) et d’une protection Gorilla Glass de 5e génération.

Le Realme X50 5G arbore le dernier chipset Snapdragon 765G de super-milieu de Qualcomm. Cela signifie que vous obtenez le modem X52 5G intégré et les performances et fonctionnalités de jeu supplémentaires de Qualcomm. La vérification des bandes révèle que ce téléphone ne prend pas en charge mmWave cependant. Au lieu de cela, il s’agit d’un combiné sous-6 GHz 5G avec prise en charge des bandes n1 / n41 / n78 / n79.

Le combiné est disponible dans votre choix d’options de 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM, avec 128 Go ou 258 Go de mémoire UFS 2.1. Vous ne manquerez pas de mémoire, quelle que soit l’option choisie.

Realme aime ses caméras et les champs X50 une configuration familière à quatre caméras. L’appareil photo principal est un capteur Samsung GW1 de 64 mégapixels, sauvegardé avec un téléobjectif ultra-large 8 mégapixels, 12 mégapixels 2x et un objectif macro 2 mégapixels. Il y a également une configuration à double selfie sur le devant, avec un appareil photo principal 16MP et un objectif ultra-grand-angle 8MP 105 degrés.

Le Realme X50 5G contient une grande batterie de 4 200 mAh qui devrait vous accompagner toute une journée d’utilisation. Bien que l’affichage à 120 Hz aura une incidence sur la durée de vie de la batterie. N’ayez crainte, car la charge de 30 W VOOC Flash 4.0 promet une recharge jusqu’à 70% en seulement 30 minutes.

Color OS fait peau neuve

Le combiné est livré avec Android 10 à bord. Cependant, c’est le premier téléphone à être livré avec Realme UI au lieu de ColorOS. La peau offre une palette de couleurs très familière et un design d’icône plate qui ne s’éloigne pas trop de ColorOS. Realme UI est toujours basé sur Oppo ColorOS 7, mais commence à diverger en termes de fonctionnalités et d’applications.

Par exemple, Realme UI offre un temps de démarrage de l’application 14% plus rapide, une empreinte mémoire réduite de 20% et jusqu’à 40% d’amélioration de la durée de vie de la batterie. Le combiné comprend également l’application Realme Pay, une nouvelle fonction Ne pas déranger et un nouveau mode de mise au point. Nous tenons vraiment à essayer cette nouvelle interface utilisateur.

Realme X50 5G prix et disponibilité

Le Realme X50 5G peut être précommandé aujourd’hui en Chine et sera mis en vente le 14 janvier. Voici une ventilation du prix pour chaque configuration de mémoire.

8 Go / 128 Go – 2499 CNY (25800 Rs / 360 $ / 320 €) 6 Go / 256 Go – 2699 CNY (28000 Rs / 390 $ / 350 €) 12 Go / 256 Go – 2999 CNY (31000 Rs / 430 $ / 390 €))

Comme indiqué précédemment, il n’y a pas encore de mot sur une disponibilité supplémentaire. Realme a apporté ses téléphones en Inde et à travers l’Europe, donc les doigts croisés, nous allons bientôt mettre la main dessus.

Impressionné?