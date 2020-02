Affinity Publisher Review: la meilleure application de publication assistée par ordinateur de Dang

Affinity Publisher est un package professionnel de publication assistée par ordinateur et de mise en page de 50 $ créé par Serif et conçu pour créer des documents haut de gamme de qualité publication. Il est destiné à être utilisé conjointement avec Affinity Designer, l’application de conception graphique de Serif, et Affinity Photo, l’application de retouche photo de Serif, dont chacune coûte 50 $.

Bien que cette revue se concentrera sur Affinity Publisher, la beauté de la relation entre ces trois applications est Lien Studio ce qui, si vous avez également Affinity Designer et Photo installés, signifie que vous n’avez jamais besoin de quitter Affinity Publisher pour accéder à toutes les fonctionnalités des deux autres applications. Studio Link le fait à l’aide de “personas”, qui vous permettent de cliquer sur un bouton apparaissant en haut à gauche de la barre d’outils Publisher, pour accéder à tous les outils de l’application sélectionnée. Ainsi, même si Publisher est parfait en tant qu’application autonome de publication assistée par ordinateur et de mise en page, vous obtiendrez le plus grand avantage de Publisher si vous achetez et utilisez les trois applications ensemble.

Création de documents

Affinity Publisher étant une application professionnelle, il dispose d’un ensemble d’outils sophistiqués. Si vous connaissez des applications telles qu’Adobe InDesign, vous n’aurez aucun problème à effectuer la transition vers Publisher. Si vous avez utilisé les pages d’Apple ou quelque chose de similaire pour votre travail de mise en page, ce n’est toujours pas un problème, vous aurez juste un peu de courbe d’apprentissage. Heureusement, Serif propose d’excellents didacticiels sur tout, des fonctionnalités les plus élémentaires d’Affinity Publisher aux fonctionnalités plus complexes telles que la création de tableaux de données et de tables des matières.

Affinity Publisher n’est pas livré avec des modèles. Il est supposé que, puisqu’il s’agit d’un outil de conception professionnel, vous créerez votre contenu par vous-même. Mais, lorsque vous achetez le package, vous recevez une collection gratuite de polices que vous pouvez utiliser dans votre travail de conception et il existe un nombre limité de modèles disponibles à l’achat dans la boutique Affinity.

Comme avec tout programme de mise en page, vous créez de nouveaux documents en sélectionnant une taille de page et une orientation et le nombre de pages que vous souhaitez commencer. Étant donné que Serif a été développé au Royaume-Uni, toutes les tailles de page par défaut sont des formats pour le Royaume-Uni, tels que A4. Je ne pouvais trouver aucun moyen de modifier ces valeurs par défaut aux normes américaines telles que lettre et juridique, mais je pouvais sélectionner ces tailles de page dans un menu lorsque je créais mon document.

Outils du métier

Les outils Affinity Publisher pour la mise en page et la mise en forme du texte sont exactement ce que vous attendez de ce type d’application. L’application prend en charge les pages maîtres, vous permet de créer du texte standard et artistique et d’ajouter des images. Vous pouvez créer des styles de texte et lier ces styles dans votre document. Il existe des outils pour faire passer le texte d’une zone de texte à une autre et vous pouvez créer du texte qui suit le chemin de n’importe quel objet sur la page. Si vous choisissez d’utiliser Affinity Photo and Designer, vous trouverez également une suite complète d’outils pour dessiner des graphiques vectoriels et éditer des images dans votre document de mise en page. En outre, Affinity Publisher propose également plusieurs niveaux d’annulation – l’application par défaut est 1024 annulations, mais vous pouvez l’ajuster en fonction de votre niveau de confort particulier. Votre historique peut également être enregistré afin que vous puissiez l’utiliser pour des annulations sur différents ordinateurs.

Publisher prend entièrement en charge toutes les principales images de fichiers, raster et formats de fichiers vectoriels, y compris les fichiers EPS, PDF, PNG et PDF.

Le prix d’entrée

Comme indiqué précédemment, Affinity Publisher est une application à 50 $, comme toutes les autres applications de la suite Affinity. Il n’y a aucun frais d’abonnement et, à ce stade, il semble qu’il n’y ait pas de frais pour les mises à niveau des applications, bien qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que cela change avec les versions futures. Vous pouvez acheter Publisher directement sur le site Web de Serif (lié ci-dessus) ou sur le Mac App Store.

Publiez ceci

Affinity Publisher est solide. De puissants outils de publication assistée par ordinateur et de mise en page qui se lient à une suite de deux autres applications tout aussi excellentes, qui ne vous mettront pas dans un piège financier. Si vous créez des documents qui nécessitent plus que des mots pour diffuser vos idées et que vous recherchez l’excellence, Affinity Publisher (et sa suite d’outils associée) est l’application qu’il vous faut.